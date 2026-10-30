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Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

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Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor
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A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, Sergen Yalçın nedeniyle Ay-Yıldızlı formayı bırakmak istediği öne sürüldü.

  • Hakan Çalhanoğlu'nun Sergen Yalçın nedeniyle milli takım kariyerini sonlandırmayı düşündüğü iddia edildi; ancak bu karara ilişkin doğrulanmış bir bilgi veya TFF'ye iletilmiş ayrılık talebi bulunmuyor.
  • Sergen Yalçın, bazı futbolcuların kendisiyle görüşmek istemediği iddialarını yalanlayarak tüm milli futbolcularla bire bir görüntülü görüşme yaptığını açıklamıştı.
  • TFF, bazı futbolcuların Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği iddialarını yalanlayarak teknik heyet ile milli futbolcular arasında sorun yaşanmadığını duyurmuştu.

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından futbolcularla ilişkilerine yönelik tartışmalara bir yenisi eklendi. Ortaya atılan son iddiaya göre Hakan Çalhanoğlu, Sergen Yalçın nedeniyle milli takım kariyerini sonlandırmayı düşünüyor.

Ancak milli futbolcunun böyle bir karar aldığına veya Türkiye Futbol Federasyonu'na ayrılık talebini ilettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SERGEN YALÇIN DAHA ÖNCE İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ

Sergen Yalçın, geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı yorumlar nedeniyle bazı futbolcuların kendisiyle görüşmek istemediği yönündeki iddiaları daha önce yalanlamıştı. Tüm milli futbolcularla bire bir görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız."

TFF DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu da bazı futbolcuların Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği yönündeki önceki iddiaları yalanlamıştı. Federasyon, teknik heyet ile milli futbolcular arasında öne sürüldüğü gibi bir sorun yaşanmadığını açıklamıştı. Hakan Çalhanoğlu hakkındaki son iddiaya ilişkin ise henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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