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Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

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Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
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ABD'de işten erken dönen bir adam, eşini başka bir erkekle yatakta yakaladı. Çiftin 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının da yatakta bulunduğu sırada öfkeli koca, eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi 26 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

  • ABD'nin California eyaletine bağlı Anaheim kentinde 24 Ekim'de 34 yaşındaki Ismael Pinedalopez, işten erken döndüğü evinde eşini 28 yaşındaki Nicholas Garcia ile yatakta gördü.
  • Pinedalopez, çakıyla defalarca bıçakladığı Garcia'nın ölümüne neden oldu; saldırı sırasında çiftin 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğu da aynı yatakta bulunuyordu.
  • Pinedalopez hakkında cinayet ve suç sırasında silah kullanma suçlamaları yöneltildi; mahkum edilmesi halinde 26 yıldan müebbet hapse kadar ceza alabileceği ve 27 Ekim'de mahkemeye çıkacağı bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde 34 yaşındaki Ismael Pinedalopez, işten erken döndüğü evinde eşini başka bir erkekle yatakta yakalayınca dehşet saçtı. Eşinin sevgilisi olduğu belirtilen 28 yaşındaki Nicholas Garcia'yı çakıyla defalarca bıçaklayan adam, ölümüne neden oldu. Cinayetin işlendiği sırada çiftin 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının da aynı yatakta bulunduğu ortaya çıktı.

İŞTEN ERKEN DÖNDÜ, EŞİNİ BAŞKA BİR ERKEKLE YAKALADI

Olay, 24 Ekim'de ABD'nin California eyaletine bağlı Anaheim kentinde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 yaşındaki Ismael Pinedalopez, işten erken döndüğü sırada evinin yatak odasında eşiyle birlikte 28 yaşındaki Nicholas Garcia'yı gördü.

Garcia'nın yalnızca iç çamaşırıyla yatakta bulunduğu, çiftin 2 yaşındaki kızları ve 4 yaşındaki oğullarının da aynı yatakta olduğu belirtildi.

EŞİNİN SEVGİLİSİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Gördüğü manzara karşısında öfkeye kapıldığı öne sürülen Pinedalopez, yanında bulunan çakıyla Garcia'ya saldırdı.

Yatak odasında yaşanan olayda Garcia, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği sırada iki küçük çocuğun da yatakta bulunduğu belirtildi. Pinedalopez'in eşi ve çocukları ise saldırıdan fiziksel olarak zarar görmedi.

POLİS EVE GELDİĞİNDE KANLAR İÇİNDE BULDU

Anaheim polisi, evde bıçaklı saldırı yaşandığına ilişkin ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Eve ulaşan polis ekipleri, Pinedalopez'i kanlar içinde buldu. Bıçaklanan Nicholas Garcia'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

26 YILDAN MÜEBBET HAPSE KADAR CEZA ALABİLİR

Olayın ardından Pinedalopez hakkında bir cinayet suçlaması ve suç sırasında silah kullanmaya ilişkin ek suçlama yöneltildi.

Tüm suçlamalardan mahkum edilmesi halinde 26 yıldan müebbet hapse kadar uzanan bir cezayla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Pinedalopez'in 27 Ekim'de California'da mahkemeye çıkmasının planlandığı bildirildi.

SAVCIDAN TEPKİ: ÇOCUKLARIN BUNA TANIK OLMASI YÜREK PARÇALAYICI

Orange County Bölge Savcısı Todd Spitzer, yaşanan cinayete ilişkin açıklamasında şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını vurguladı.

Spitzer, "Şiddet asla çözüm değildir. Bu küçük çocukların, babalarının kendi evlerinde böylesine korkunç bir vahşet gerçekleştirmesine tanık olmak zorunda kalmaları gerçekten yürek parçalayıcı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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