Selçuk Şirin kimdir? Prof. Dr. Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli?

Eğitim ve psikoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Selçuk Şirin hakkında bilgiler merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu, memleketi ve kariyerine dair detaylar sıkça araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Selçuk Şirin kimdir, hayatı ve başarıları neler? Prof. Dr. Selçuk Şirin ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

PROF. DR. SELÇUK ŞİRİN KİMDİR?

Prof. Dr. Selçuk Şirin, akademisyen, yazar ve araştırmacı kimliğiyle tanınan önemli bir bilim insanıdır. Ardahan'ın küçük bir köyünden başlayarak Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) eğitimini tamamlamış, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne geçerek bilim yolculuğunu sürdürmüştür.

Çocuk gelişimi, eğitim politikaları ve istatistik alanlarında yaptığı çalışmalarla özellikle eğitim ve sosyal bilimler dünyasında saygın bir konuma sahiptir. 100'ün üzerinde bilimsel yayına imza atan Şirin, aynı zamanda eğitim, kalkınma ve çocuk yetiştirme gibi geniş bir yelpazede kitaplar yazmış, fikirleriyle topluma katkı sağlamıştır.

New York Üniversitesi'nde akademisyen olarak ders vermeye devam etmekte, aynı zamanda Türkiye ile bağlarını güçlü tutarak yüzünü memleketine dönük yaşamaktadır.

PROF. DR. SELÇUK ŞİRİN KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Selçuk Şirin'in doğum yılına dair kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak akademik kariyerine ve eğitim yolculuğuna bakıldığında, yaklaşık olarak 40'lı yaşların sonları ile 50'li yaşların başlarında olduğu tahmin edilmektedir. Eğitimi ve profesyonel deneyimleri ışığında, alanında uzun yıllara yayılan bir birikime sahip olduğu açıktır.

PROF. DR. SELÇUK ŞİRİN NERELİ?

Selçuk Şirin, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Ardahan ilinin bir köyünde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimine köyündeki Yiğitkonağı İlkokulu'nda başlamış, lise eğitimini ise Ardahan'a bağlı Göle ilçesinde tamamlamıştır. Ardahan'ın kırsal bir bölgesinden başlayıp, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan ODTÜ'ye uzanan eğitim serüveni, onun azmi ve başarı hikayesinin temel taşlarını oluşturur.

Memleketiyle bağlarını hiç koparmayan Şirin, Amerika'daki uzun yıllara rağmen Türkiye ile ilişkisinde samimi ve köklü bir tutum sergilemektedir.

PROF. DR. SELÇUK ŞİRİN KARİYERİ

Prof. Dr. Selçuk Şirin'in akademik kariyeri ve çalışmaları oldukça kapsamlıdır. ODTÜ'den lisans eğitimini tamamladıktan sonra ABD'de State University of New York (SUNY) yüksek lisans programını, ardından Boston College'da doktora derecesini almıştır. Araştırmaları çocuk gelişimi, eğitim politikaları ve istatistik alanlarında yoğunlaşmıştır. 2015 yılında ABD Bilimler Akademisi'nin Çocuk, Ergen ve Aile Komisyonu'na seçilerek uluslararası arenada önemli bir yere gelmiştir.

Şirin, 2014-2018 yılları arasında Hürriyet gazetesinde haftalık köşe yazarlığı yapmış, toplum ve eğitimle ilgili güncel konuları geniş kitlelere aktarmıştır. "Yol Ayrımındaki Türkiye" adlı ilk kitabında ülkenin sosyoekonomik ve eğitimsel durumunu bilimsel verilerle analiz etmiş, ilerlemenin özgürlük, adil rekabet ve kaliteli eğitimle mümkün olduğunu savunmuştur.

Daha sonra yayımladığı "Bir Türkiye Hayali", "Yetişin Çocuklar" ve "Yetişin Gençler" gibi eserlerinde ise çocuk yetiştirme, eğitim ve ergenlik dönemi gibi önemli temalara değinmiştir.

Akademik başarılarının yanı sıra, Boston College ve New York Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Mükemmeliyet Ödülü, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı'ndan Araştırmacı Ödülü, AERA'dan Araştırma Büyük Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görülmüştür. Ayrıca geliştirdiği projelerle Jacobs Vakfı tarafından 2018 Sosyal Girişimcilik Ödülü kazanmıştır.

Şu anda New York Üniversitesi'nde çocuk gelişimi ve istatistik dersleri vermeye devam etmekte, eğitimden kalkınmaya, girişimcilikten obeziteye kadar birçok alanda bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir. Uzun yıllardır Amerika'da yaşamasına rağmen, akademik ve sosyal çalışmalarında Türkiye ile bağlarını güçlü tutması, kariyerinin önemli bir parçasıdır.