Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı dualarla yapıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende emekli bir imam dua etti. Görüntüler izleyenleri şaşırtırken meyhane açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni açılan bir meyhane için yapılan tören pes dedirten anlara sahne oldu.

EMEKLİ İMAM DUA ETTİ

Fethiye'deki meyhane açılışı için düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam dua etti. Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah" dedi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: ALLAH BOL VE BEREKETLİ KAZANÇLAR NASİP ETSİN

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI

Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

rfv7yjn9wf:

Kafalar çok karışık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

