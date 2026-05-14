Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Türkiye’de ehliyet sistemiyle ilgili yeni düzenleme hazırlıkları sürerken, özellikle ileri yaştaki sürücülere yönelik sağlık denetimlerinin sıkılaştırılması planlanıyor. Hazırlanan düzenlemeye göre 65 yaş üstü sürücüler belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçerek ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak.

65 YAŞ ÜSTÜ 3 YILDA BİR, 80 YAŞ ÜSTÜ 2 YILDA BİR EHLİYETLERİNİ YENİLEYECEK

Yeni uygulamayla birlikte 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise her 2 yılda bir sağlık raporu alarak sürücü belgelerini yenileyecek.

AMAÇ TRAFİK GÜVENLİĞİ

Düzenlemenin temel hedefinin hem sürücülerin hem de trafikteki diğer vatandaşların güvenliğini artırmak olduğu belirtiliyor. Özellikle yaş ilerledikçe refleks, görme ve sağlık durumlarında oluşabilecek değişimlerin trafik riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, düzenlemenin yaşlı sürücülerin trafikten tamamen çekilmesi anlamına gelmediğini, sağlık durumlarının düzenli şekilde takip edilmesini amaçladığını ifade ediyor.

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YENİ YAŞ SINIRI GÜNDEMDE

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari araç kullananlara yönelik yaş kriterlerinde de yeni uygulamalar dikkat çekiyor. Mevcut kurallara göre büyük otobüs kullanan şoförlerin en az 26 yaşında olması şartı devam ederken, ticari araç sürücülerinin belirlenen üst yaş sınırını aşmaması gerekiyor. Daha önce geçici düzenlemeyle 69 yaşa kadar çıkarılan ticari araç kullanım sınırının yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

MESLEKİ YETERLİLİK ZORUNLULUĞU DA GÜNDEMDE

Yeni düzenlemeyle ticari araç sürücülerinin yalnızca yaş kriterlerini değil, aynı zamanda mesleki yeterlilik belgelerini de taşıması zorunlu hale gelecek. Bu uygulamayla birlikte yol güvenliği standartlarının artırılması ve ticari taşımacılıkta daha sıkı denetim sağlanması hedefleniyor.

SAĞLIK RAPORU OLMAYAN YENİLEYEMEYECEK

Yeni sistemde belirlenen yaş grubundaki sürücüler, sağlık kontrollerini zamanında yaptırmadıkları takdirde ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Önümüzdeki günlerde ilgili kurumların uygulamanın ayrıntılarına ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor. Uzmanlar ise vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sağlık kontrollerini geciktirmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haberler.com