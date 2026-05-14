Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Real Madrid’de Tchouameni ile Valverde arasında yaşanan kavganın ardından Arda Güler’in ödül töreninde normalde Tchouameni’ye ait olan “14” numaralı antrenman forması giymesi dikkat çekti. Bazı taraftarlar milli yıldızın bu tercihle Tchouameni’ye destek verdiğini öne sürdü.

  • Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının futbolcusu seçildiği ödül töreninde '14' numaralı antrenman forması giydi.
  • Normalde '15' numaralı formayı giyen Arda Güler'in farklı numarayla görüntülenmesi, Aurelien Tchouameni'ye destek verdiği yönünde yorumlara yol açtı.
  • Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maçta 6 gol ve 14 asist üretti.

Real Madrid’de nisan ayının futbolcusu seçilen Arda Güler’in ödül töreninde giydiği antrenman forması İspanya’da tartışma yarattı.

“14” NUMARA DİKKAT ÇEKTİ

Milli yıldız Arda Güler’in ödülünü alırken üzerinde bulunan “14” numaralı antrenman forması taraftarların dikkatinden kaçmadı. Normalde Real Madrid’de “15” numaralı formayı giyen genç futbolcunun farklı numarayla görüntülenmesi gündem oldu.

TCHOUAMENI DETAYI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İspanyol basınında yer alan yorumlarda, “14” numaranın Aurelien Tchouameni’ye ait olması nedeniyle Arda Güler’in takım içindeki kavgada Fransız futbolcuya destek verdiği öne sürüldü. Real Madrid’de son dönemde Tchouameni ile Valverde arasında yaşanan kavga gündemi sarsmıştı.

XABI ALONSO DETAYI DA KONUŞULDU

Bazı taraftarlar ise “14” numaranın eski teknik direktör Xabi Alonso’nun forma numarası olduğuna dikkat çekti. Arda Güler’in herhangi bir mesaj vermek istemediği yönünde yorumlar da yapıldı.

“MESAJ YOK, RASTGELE TERCİH”

Birçok kişi antrenman formalarında futbolcuların zaman zaman farklı numaralar kullandığını ve bunun tamamen rastgele bir tercih olduğunu belirtti. Arda Güler’in özel bir gönderme yaptığına dair net bir durum olmadığı ifade edildi.

SEZONU SAKATLIKLA KAPATTI

21 yaşındaki milli yıldız, Bayern Münih maçındaki performansıyla dikkat çekmiş ancak ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.  Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 50 maçta 6 gol ve 14 asist üretti.

