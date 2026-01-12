Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Coşkuyla Kutlandı

Başkanlığını Tahir Gülebak'ın yaptığı Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen program, gazeteciler tarafından yoğun katılım ve renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa'daki ve bölgedeki gazetecileri bir araya getiren etkinlikte birlik ve dayanışma ön plana çıktı.

GÜLEBAK: "GAZETECİLİK AŞKTIR, TUTKUDUR"

Programda konuşan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak, gazeteciliğin demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Gülebak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına büyük fedakârlıklar gösteren basın mensupları, milli iradenin dördüncü kuvvetidir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, sektörün maddi ve manevi zorluklar içinde olduğu herkesin malumudur. Göreve geldiği günden bu yana basın camiasının daha iyi şartlarda çalışması için önemli adımlar atan Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Abdulkadir Çay'a teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazetecilik; memleket ve insan sevgisiyle yapılan, büyük özveri gerektiren kutsal bir meslektir."

ÇAY: "DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ İSTİŞARE ETTİK"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ise yaptığı konuşmada, programın verimli geçtiğini belirterek, özellikle dijital dönüşüm çağında habercilik başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını ifade etti. Çay,

"Çok güzel bir katılım var. Bölgenin tüm gazetecileri, temsilcileri ve basın mensupları burada. Bizleri bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü canı gönülden kutluyorum." dedi.

"GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Önemli günde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ;

"Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyet başkanımızın organize ettiği bir yemek programında basın dünyasıyla bir araya geldik. Sadece ilimizdeki değil bölgemizdeki birçok yerinden temsilciler buradaydı. Basın İlan kurumuyla birlikte biz de katıldık. Ben bütün basın mensuplarının yaptıkları görevin sorumluluğunu hissederek ve görev bilinciyle, basın etik ilkeleri ve kurallarına uygun şekilde toplumun doğru bilgilendirilmesi konusundaki görevlerini çok hassas olduğunu düşünüyorum. Onlara görevlerinde başarılar diliyorum ve bu hassasiyetin, bu farkındalığın basın dünyasındaki çıtayı yükselteceğine inanıyorum. İlimizde de bu hassasiyeti göstermelerini şehrimizin çıkarına yararına bir tutum içinde olmalarını temenni ettiğimizi ifade ediyorum. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNEYDOĞU GAZETECİLER FEDERASYONU ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu tarafından yılın Gazetecileri ödül töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende Makale Dalında Batman Sonsöz Gazetesinden Selim Toprak, Haber ve Görüntü Dalında TRT-TRT Kurdi Midyat Muhabiri Mehmet Halis Nayıfoğlu, Spor Programı dalında 'Sporda Sonsöz Bizde' programı ile Hakan Tulan- Harun Katmaz- İhsan Rüzgar, Mizanpaj dalın Şırnak Haber Gazetesinden Bedri Caner, Görüntü ve Görsel Dalında İHA Siirt Muhabiri Şeyma Nas, Meslek Etik Kurallarına Gösterdiği Özen dolayısıyla Kilis Vizyon Havadis Gazetesinden Osman Zahteroğlu, Yerel Haber Dalında Urfanatik Birecik temsilcisi Hayat Özkesiciler, Görüntülü Haber Dalında Şanlıurfa İHA Temsilcisi Esma Albayrak ve İlkeli Habercilik alanındaki hassasiyet nedeni ile Sait Bayram ödüle layık görüldü.













YÖRESEL LEZZETLER VE HALAYLAR GECEYE RENK KATTI

Programa katılan gazetecilere Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri ikram edildi. Halaylar eşliğinde keyifli anlar yaşayan davetliler, etkinliğin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenlenen etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cuma Demir, AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Hasan Erik, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dilek Atçeken, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve İl temsilcileri , Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Yücel Demir, Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Halis Olcay, BİK Gaziantep Bölge Müdürü Arda Aşkın ile çeşitli illerden çok sayıda gazeteci katıldı.