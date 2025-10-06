Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bu özel etkinlikte klasik araç tutkunlarına eşlik ederek, tarihi ve kültürel buluşmaya destek verdi. Başkan Gülpınar, Silk Route 2025'in dünya çapında seçkin klasik araç sahiplerini bir araya getirdiğini ve Urfa için eşsiz bir tanıtım fırsatı sunduğunu vurgulayarak, etkinliğin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Azerbaycan'dan başlayan zorlu ve uzun yolculuklarını tamamlayan klasik otomobiller, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Jules Verne Business MICE Travel organizasyonu ile Göbeklitepe'nin tarihi atmosferiyle bütünleşti. Tarih kokan 28 araç, otomobil tutkunları ve tarih severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. "Silk Road Classic" ekibi, Belçika'dan başlayıp Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye uzanan bu anlamlı yolculukla, klasik araç kültürünü ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Göbeklitepe'de klasik araçların oluşturduğu görsel şölen, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Dünyanın en eski tapınağı olan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin mistik atmosferi, araçların tarihi dokusuyla birleşerek anlamlı bir etkinlik alanı oluşturdu. Bu buluşmanın tarihi mirasın korunması ve kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, etkinlik kapsamında klasik araç sahipleriyle bir araya geldi. Başkan Gülpınar, araçları tek tek inceleyerek klasik araba tutkusunu dile getirdi. Programa Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan da katıldı.

BAŞKAN GÜLPINAR: "SİLK ROUTE 2025, URFA İÇİN EŞSİZ BİR TANITIM FIRSATI"

Başkan Gülpınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik Urfa açısından çok önemli. Bakü'den başlayıp Mersin'e ulaşacak ve oradan gemiyle araçların ülkelerine gönderileceği bu yolculukta, Şanlıurfa'nın yer alması büyük bir onur. Silk Route 2025, dünya çapında sayılı klasik araç sahiplerini bir araya getiriyor ve Urfa için eşsiz bir tanıtım fırsatı" dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR: ŞANLIURFA, EŞSİZ BİR ŞEHİR

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası arenada daha iyi tanıtılması için büyük bir gayret içinde olduklarını belirten Başkan Gülpınar, "Öncelikle Urfa büyük bir mücevher. Sadece bir mücevher sandığı değil, birçok farklı değeri barındıran eşsiz bir şehir. Bunlardan istifade etmemek büyük bir eksiklik olur. Yılların deneyimiyle uluslararası ilişkilerimizi, diplomasi alanındaki çalışmalarımızı Urfa'ya yansıtıyoruz. Turizmi geliştirmek bizim için çok önemli çünkü turizmde gelecek var ve Urfa'da büyük bir potansiyel mevcut. Dünyada hiçbir şehre nasip olmayan birçok özelliğe sahibiz. Belediye başkanı olarak gerekirse her yere gidip şehri tanıtacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Kısa sürede yapabileceğim en önemli hizmetlerden biri Urfa'yı dünyaya daha iyi tanıtmak" diye ifade etti.

"EN ESKİ ARAÇLAR VE EN ESKİ TARİH BURADA BİRLEŞTİ"

Tanıtımın olmamasının büyük bir eksiklik olabileceğini dile getiren Başkan Gülpınar, açıklamasında şunları konuştu:

"Bizim zenginliklerimizin çok küçük bir kısmına sahip değilken diğer yerlerde büyük çıkarlar elde ediyorlar. Urfa'yı kalkındırıp, katma değer sağlamak zorundayız. Zamanı verimli kullanmak en önemli parametremiz. Bizim mahalli bir söylemimiz var: "Un var, şeker var, her şey var, sadece helva yapmaya kalmış." Biz de o helvayı yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklere büyük önem veriyoruz ve bundan sonra da devamı gelecek. Ay sonunda Avusturya'da yeni bir etkinliğimiz olacak. Orada da güzel bir sergi açılışı planlıyoruz. Urfa için çok güzel etkinlikler art arda gerçekleşecek. Urfa'mıza hayırlı olsun diyorum.

Son olarak, buraya gelen araçlar markalarının ilkleri, adeta sıfır kilometre araçlar gibi. Tarihin sıfır noktasında eski araçlarla bir araya geldik. Turizm açısından çok anlamlı bir buluşma oldu. Heyet başkanı da dediği gibi bizim tarihimiz kadar eski olmasalar da, burada güzel bir tevafuk yaşandı. En eski araçlar ve en eski tarih burada birleşti. Çok güzel bir etkinlik oldu."

Araba tutkunlarının Göbeklitepe gezisi, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.