Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'dan yola çıkan ve toplam 28 klasik araçtan oluşan "Silk Road Classic" ekibi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Göbeklitepe'ye görkemli bir konvoyla ulaştı. Tarihin en eski tapınağında gerçekleşen bu klasik otomobil buluşması, hem araba tutkunları hem de tarih severler için unutulmaz bir görsel şölen oluşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bu özel etkinlikte klasik araç tutkunlarına eşlik ederek, tarihi ve kültürel buluşmaya destek verdi. Başkan Gülpınar, Silk Route 2025'in dünya çapında seçkin klasik araç sahiplerini bir araya getirdiğini ve Urfa için eşsiz bir tanıtım fırsatı sunduğunu vurgulayarak, etkinliğin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

Azerbaycan'dan başlayan zorlu ve uzun yolculuklarını tamamlayan klasik otomobiller, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Jules Verne Business MICE Travel organizasyonu ile Göbeklitepe'nin tarihi atmosferiyle bütünleşti. Tarih kokan 28 araç, otomobil tutkunları ve tarih severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. "Silk Road Classic" ekibi, Belçika'dan başlayıp Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye uzanan bu anlamlı yolculukla, klasik araç kültürünü ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

Göbeklitepe'de klasik araçların oluşturduğu görsel şölen, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Dünyanın en eski tapınağı olan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin mistik atmosferi, araçların tarihi dokusuyla birleşerek anlamlı bir etkinlik alanı oluşturdu. Bu buluşmanın tarihi mirasın korunması ve kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, etkinlik kapsamında klasik araç sahipleriyle bir araya geldi. Başkan Gülpınar, araçları tek tek inceleyerek klasik araba tutkusunu dile getirdi. Programa Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan da katıldı.

BAŞKAN GÜLPINAR: "SİLK ROUTE 2025, URFA İÇİN EŞSİZ BİR TANITIM FIRSATI"

Başkan Gülpınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik Urfa açısından çok önemli. Bakü'den başlayıp Mersin'e ulaşacak ve oradan gemiyle araçların ülkelerine gönderileceği bu yolculukta, Şanlıurfa'nın yer alması büyük bir onur. Silk Route 2025, dünya çapında sayılı klasik araç sahiplerini bir araya getiriyor ve Urfa için eşsiz bir tanıtım fırsatı" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

BAŞKAN GÜLPINAR: ŞANLIURFA, EŞSİZ BİR ŞEHİR

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası arenada daha iyi tanıtılması için büyük bir gayret içinde olduklarını belirten Başkan Gülpınar, "Öncelikle Urfa büyük bir mücevher. Sadece bir mücevher sandığı değil, birçok farklı değeri barındıran eşsiz bir şehir. Bunlardan istifade etmemek büyük bir eksiklik olur. Yılların deneyimiyle uluslararası ilişkilerimizi, diplomasi alanındaki çalışmalarımızı Urfa'ya yansıtıyoruz. Turizmi geliştirmek bizim için çok önemli çünkü turizmde gelecek var ve Urfa'da büyük bir potansiyel mevcut. Dünyada hiçbir şehre nasip olmayan birçok özelliğe sahibiz. Belediye başkanı olarak gerekirse her yere gidip şehri tanıtacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Kısa sürede yapabileceğim en önemli hizmetlerden biri Urfa'yı dünyaya daha iyi tanıtmak" diye ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

"EN ESKİ ARAÇLAR VE EN ESKİ TARİH BURADA BİRLEŞTİ"

Tanıtımın olmamasının büyük bir eksiklik olabileceğini dile getiren Başkan Gülpınar, açıklamasında şunları konuştu:

"Bizim zenginliklerimizin çok küçük bir kısmına sahip değilken diğer yerlerde büyük çıkarlar elde ediyorlar. Urfa'yı kalkındırıp, katma değer sağlamak zorundayız. Zamanı verimli kullanmak en önemli parametremiz. Bizim mahalli bir söylemimiz var: "Un var, şeker var, her şey var, sadece helva yapmaya kalmış." Biz de o helvayı yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklere büyük önem veriyoruz ve bundan sonra da devamı gelecek. Ay sonunda Avusturya'da yeni bir etkinliğimiz olacak. Orada da güzel bir sergi açılışı planlıyoruz. Urfa için çok güzel etkinlikler art arda gerçekleşecek. Urfa'mıza hayırlı olsun diyorum.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

Son olarak, buraya gelen araçlar markalarının ilkleri, adeta sıfır kilometre araçlar gibi. Tarihin sıfır noktasında eski araçlarla bir araya geldik. Turizm açısından çok anlamlı bir buluşma oldu. Heyet başkanı da dediği gibi bizim tarihimiz kadar eski olmasalar da, burada güzel bir tevafuk yaşandı. En eski araçlar ve en eski tarih burada birleşti. Çok güzel bir etkinlik oldu."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

Araba tutkunlarının Göbeklitepe gezisi, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar: Silk Route 2025, Urfa için eşsiz tanıtım fırsatı

Kaynak: Haberler.com / Turizm
Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı

İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci şaşırttı
Dünyanın en büyüğü! Bahçeli'nin bağışladığı arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı

Araziyi Bahçeli bağışladı, dünyanın en büyüğünü yaptılar
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı

16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğurdu
Okan Bayülgen'den şaşırtan itiraf: Çorba yüzünden kaç restoranda kavga ettim, kaçından kovuldum

Gittiği restoranlardan defalarca kovuldu! Nedeni hayli enteresan
Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüne dair adli tıp raporu ortaya çıktı
Sosyal medyayı ikiye bölen öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var

Herkesin konuştuğu o öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var
Ünlü yazar Ayşe Kulin, CHP'ye üye oldu! Özel kendi rozetini taktı

Ünlü yazar Ayşe Kulin siyasetteki rengini belli etti
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş

Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Yeni paralar tedavüle girdi
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
Siklon dalgası yola çıktı geliyor! İstanbullular bu saate dikkat

İstanbullular aman dikkat! Saat verildi, siklon yola çıktı geliyor
İşkenceyle öldürülen 'Cezve'nin katiline indirimsiz 3 yıl 8 ay hapis

İşkenceyle öldürülen kedinin katiline indirim uygulanmadı
Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları kamerada
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Bir ay dayanamadılar! Jose Mourinho Portekiz'i karıştırdı bile

Bir ay bile dayanamadılar
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'da sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi

Bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'da sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.