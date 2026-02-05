Haberler

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, yoğun sağanak yağışın etkisi altına girdi. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısı sonrası başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Deniz seviyesinin yükselerek karaya taştığı görüntüler kaydedildi. Ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler biriken suda ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji, sağanağın gün boyunca etkisini sürdürmesini beklediğini ve vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

  • Çeşme'de sağanak yağış sonrası denizle kara birleşti, cadde ve sokaklar akarsuya döndü.
  • Yağmur suyunun tahliye edilememesi nedeniyle rögarlar patladı ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
  • Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanak yağışların devam edebileceğini ve ani sel riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de etkili olan sağanak yağış, altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa sürede bastıran yağmurun ardından denizle kara adeta birleşti, cadde ve sokaklar akarsuya döndü, çok sayıda iş yerini su bastı.

RÖGARLAR PATLADI, SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağmur suyunun tahliye edilememesi nedeniyle bazı bölgelerde rögarların patladığı görüldü. Taşan rögarlardan fışkıran sular sokakları kaplarken, özellikle kıyıya yakın bölgelerde denizin kara ilebirleştiği anlar kameralara yansıdı.

VATANDAŞLARDAN ALT YAPI TEPKİSİ

Yaşananların ardından vatandaşlar, altyapıya yeterli yatırım yapılmadığını savunarak belediyeye tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, her sağanakta benzer manzaraların oluştuğu vurgulanarak kalıcı çözüm çağrısı yapıldı.

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Su baskınları nedeniyle çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı araçların da yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görüldü.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANINDAN SERT SÖZLER

İlçenin kısa süre yağan yağmurun ardından adeta afet bölgesine dönmesine AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen sert tepki gösterdi. Özel, "Daha iki gün önce Belediye Meclisi'nde mangalda kül bırakmayan CHP'li Lal Denizli'nin yönetemediği Çeşme'de, bugün esnafın ve vatandaşın geldiği nokta ortadadır. Sel ve taşkınlar nedeniyle mağdur olan Çeşmeli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Bozuk yollar ve yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları yüzünden Çeşmeliler bir kez daha canından bezmiş durumdadır. Millete hizmet etmek; belediye meclisinde seçilmişlere parmak sallamak, ahkâm kesmek değil, sahada vatandaşın derdine kalıcı çözümler üretmektir." sözleri ile Başkan Denizli'yi hedef aldı.

UYARILAR SÜRÜYOR

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Çeşme'den sel sonrası objektiflere yansıyan görüntüler ise altyapı yetersizliğinin boyutlarını ortaya koydu.

İşte o kareler:

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü

Kocaeli'de son anlarda neler oldu neler
Süper Lig'in yeni transferine Türk vatandaşlığı verildi

Süper Lig'in yeni transferine Türk vatandaşlığı verdi
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena

Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena
Kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi! Beşiktaş, Agbadou'ya imza attırıyor

Süper Lig devi haftalardır beklenen yıldız isme imzayı attırıyor
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz
Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Kiralama ücretini duyanlar ''Sudan ucuz'' diyor
Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı oldu

Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz, Avrupa ülkesinde savunma bakanı oldu
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

Beştepe'den "umut hakkı" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti
Soğuk havada binlercesi kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı

Binlercesi soğukta kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu

Çığlıkları caddeyi inletti! Kan donduran anlar kamerada
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Trump: Uçakta uyumak yerine füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim

Donald Trump uçak sırrını bu sözlerle açıkladı: Uyumak yerine...
Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Kayısının kilosu da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları22tvwfxtn8:

denizle kara zaten bitişik değilmi arada boşlukmu var?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Trump: Uçakta uyumak yerine füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim

Donald Trump uçak sırrını bu sözlerle açıkladı: Uyumak yerine...