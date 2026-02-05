Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de etkili olan sağanak yağış, altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa sürede bastıran yağmurun ardından denizle kara adeta birleşti, cadde ve sokaklar akarsuya döndü, çok sayıda iş yerini su bastı.

RÖGARLAR PATLADI, SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağmur suyunun tahliye edilememesi nedeniyle bazı bölgelerde rögarların patladığı görüldü. Taşan rögarlardan fışkıran sular sokakları kaplarken, özellikle kıyıya yakın bölgelerde denizin kara ilebirleştiği anlar kameralara yansıdı.

VATANDAŞLARDAN ALT YAPI TEPKİSİ

Yaşananların ardından vatandaşlar, altyapıya yeterli yatırım yapılmadığını savunarak belediyeye tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, her sağanakta benzer manzaraların oluştuğu vurgulanarak kalıcı çözüm çağrısı yapıldı.

İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Su baskınları nedeniyle çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı araçların da yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görüldü.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANINDAN SERT SÖZLER

İlçenin kısa süre yağan yağmurun ardından adeta afet bölgesine dönmesine AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen sert tepki gösterdi. Özel, "Daha iki gün önce Belediye Meclisi'nde mangalda kül bırakmayan CHP'li Lal Denizli'nin yönetemediği Çeşme'de, bugün esnafın ve vatandaşın geldiği nokta ortadadır. Sel ve taşkınlar nedeniyle mağdur olan Çeşmeli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bozuk yollar ve yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları yüzünden Çeşmeliler bir kez daha canından bezmiş durumdadır. Millete hizmet etmek; belediye meclisinde seçilmişlere parmak sallamak, ahkâm kesmek değil, sahada vatandaşın derdine kalıcı çözümler üretmektir." sözleri ile Başkan Denizli'yi hedef aldı.

UYARILAR SÜRÜYOR

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Çeşme'den sel sonrası objektiflere yansıyan görüntüler ise altyapı yetersizliğinin boyutlarını ortaya koydu.

İşte o kareler: