TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavgada darbedildikten sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde bir görevlinin Keskin'in üzerine araç sürdüğü, yumruk attığı ve diğer çalışanların da arbedeye karıştığı görülüyor.
- Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin, araç muayene istasyonunda çalışanlarla yaşadığı kavgada darbedildikten sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı; Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde, muayene istasyonu görevlisinin Keskin'in üzerine otomobil sürdüğü ve yumruk attığı, diğer çalışanların da polisin üzerine yürüdüğü görüldü.
Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Keskin'in hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, muayene istasyonu görevlisinin Keskin'in üzerine otomobil sürdüğü, ardından yumruk attığı görüldü. Daha sonra diğer çalışanların da polisin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı anlar da görüntüde yer aldı.