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"Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı

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Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından soruşturma başlatılan fenomenler arasında yer alan ve Amerika'da 10 evi bulunduğu için sıkça konuşulan Eylül Öztürk, "Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum" diyerek aylık kazanının 2 milyon TL'yi geçtiğini söyledi.

Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından aralarında Eylül Öztürk'ün bulunduğu birçok fenomen hakkında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konuldu. Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve Amerika'da 10 evi bulunan Eylül Öztürk, yayınladığı videoyla aylık kazancının bazı dönemlerde 2 milyon TL'yi geçtiğini söyledi.

"ATTIĞIM BİR HİKAYE 816 BİN İZLENİYOR, BİR TELEVİZYON KANALINDAN FAZLA"

Hakkındaki iddiaların ardından YouTube kanalında video yayınlayan Eylül Öztürk, bir e-ticaret firmasından kazançlarını sıraladı. Takipçilerinden özür dileyerek görüntüleri yayınlayan fenomen, şu ifadeleri kullandı: "Benim bir hikayemin günlük ortalama izlenme oranı 816 bin. Bana günlük en az 5 farklı markadan reklam teklifi geliyor. Kabul edip etmemek benim kararım. Ben marka işbirliklerinde güvenilir bir insanımdır. Ben kullanmadığım bir ürünü önermem. Hiçbir zaman insanları kandırmadım. Ekonominin geldiği noktadan ve emeklerininiz karşılığını alamadığınız için çok üzgünüm. Sizler için de elimden geleni yaptım. Bugün bir televizyon kanalından fazla izlenen bir kanla görüyorsunuz karşınızda."

'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı

"KAZANÇLARIMI PAYLAŞMAZSAM HIRSIZLIKLA VE PARA AKLAMAKLA ANILACAĞIM"

"Bu zamana kadar kimseyle paylaşmadım ama sizinle aylık kazancımı paylaşacağım. Keşke sizler için de bir şey yapabiliyor olsam. Bunu göstermek zorundayım. Eğer ben bunu yapmazsam hırsızlıkla, kara para aklamakla ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlarla anılmaya devam edeceğim. Ben bu belgeleri zaten devlete sundum. Geçen sene 1 Aralık-31 Aralık tarihinde bir e-ticaret platformuna 626 bin 490 kişi getirmişim, 21 bin 925 kişi alışveriş yapmış. Ben o ay işbirliklerinden 216 bin lira kazanmışım. Link vererek de bu platforma 1 milyon 127 bin lira ciro yaptırmışım. Bunun karşılığında da 168 bin lira kazanmışım. Yani totalde o platformdan o ay 384 bin 815 lira kazanmışım."

'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı

"GEÇEN SENE KASIM AYINDA 2 MİLYON TL KAZANMIŞIM"

"1-30 Kasım'da ise 2 milyon 46 bin TL kazanmışım, platforma da 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül'de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platform üzerinden. 1-31 Temmuz da ise 557 bin TL kazandım. 1-31 Ağustos'ta ise 603 nin 746 TL. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. Bu şekilde anıldığım için. İnsanların hayal edemediği bir sistemin içinde olduğum için. Ben bir televizyon kanalından çok daha fazla izlenerek para kazanıyorum. Biri dirseğine kadar bilezik takar biri kafasına dolar... Bu işten nasıl para kazandığınız size kalmıştır. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, franchising şubelerimden aldığım cirolar belli, akademimizden para kazanıyoruz, kendi markamızdan para kazanıyoruz. Bunların hepsi bende evraklı ve belgeli. Bu kazanca rağmen beni parayla alakam bile olmadı. ben hayatımın bir döneminde parasızlıkla, şimdi de parayla sınanıyorum."

'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı

'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı

'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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