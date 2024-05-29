Nikki Haley İsrail'de top mermisine 'Bitirin onları' yazdı! ABD'nin Eski BM Temsilcisi Nikki Haley Kimdir?

ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette bir top mermisinin üzerine yazarak imzaladığı skandal bir notla gündeme geldi. Haley'in top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazması tepki çekti. Peki, Nikki Haley kimdir? ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley kim?

NIKKI HALEY KİMDİR?

Nimrata "Nikki" Haley,Amerikalı diplomat, bürokrat ve siyasetçi. 2017-2018 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi olarak görev yaptı.

Ocak 2017'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi görevine getirildi.

Hint göçmeni bir ailenin kızı olarak 1972'de Güney Karolina eyaletinin Bamberg şehrinde doğdu. 24 Ocak 2017'de ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak seçilmeden önce Güney Karolina eyaletinin ilk kadın valisi olarak görev yapmıştır. Clemson Üniversitesi mezunu olan Haley'in eşi eski bir Amerikalı savaş gazisi olup iki çocuğu vardır.

İSRAİL'E DESTEĞİNİ TOP MERMİSİNİ İMZALAYARAK GÖSTERDİ

İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından, Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı. Aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi de olan Haley, burada bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı. Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in kuzeyinde de tansiyon gergin. İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

7 Ekim sonrası İsrail saldırılarında şimdiye kadar 36 bin Filistinli hayatını kaybetti, en az 79 bin Filistinli de yaralandı. İsrail'in son 2 gündür çadır kamplarda kalan Filistinlilerin kaldığı Refah bölgesindeki saldırılarda da en az 66 kişi can verdi.