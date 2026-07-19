Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, tutuklanan emekli asker Ali Armağan ile eşi Şerife Armağan’ın ifadeleri dosyaya girdi.

Armağan’a, olay günü Malatya Erhaç’tan kalkan F-4 uçağıyla yapılan uçuşlar, Kahramanmaraş semalarındaki TAKSAN iddiası, FETÖ’nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz ile irtibat kurduğu değerlendirilen operasyonel hat ve geçmiş HTS kayıtları soruldu. Şerife Armağan’a ise babası adına kayıtlı hat, ankesör aramaları, Adil Öksüz’ün Sakarya’daki adresinde bulunan kitapta çıktığı belirlenen parmak izi ve ev aramasında ele geçirilen notlar yöneltildi.

“BİLMİYORUM, HATIRLAMIYORUM, TANIMIYORUM”

Şüphelilerin birçok kritik soruya “hatırlamıyorum”, “tanımıyorum”, “bilmiyorum” şeklinde cevap vermesi; buna karşılık dosyada uçuş kayıtları, HTS analizleri, baz bilgileri ve ev aramasında ele geçirilen materyallerin bulunması dikkat çekti.

UÇUŞ KAYITLARINA RAĞMEN İNKÂR ETTİ

Armağan’a, 25 Mart 2009’da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş Göksun Karayakup sırtlarında kaza/kırıma uğradığı saatlerde Malatya Erhaç’tan kalkan F-4 uçuşları soruldu.

Soruşturma makamları, olay günü D721 çağrı adlı HH721 iz numaralı 14.26-15.41 saatleri arasındaki uçuşta Ali Armağan ve Ahmet Turhan’ın; D720 çağrı adlı HH720 iz numaralı 10.30-12.12 saatleri arasındaki uçuşta ise Ali Armağan ve Nihat Biçer’in yer aldığına ilişkin kayıtları gündeme getirdi.

Armağan ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, “Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. O saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim” dedi. Olay günü helikopterin kırıma uğradığı sırada Sivas üzerinde uçuş yaptığını savunan Armağan, Genelkurmay’dan gönderilen bilgilerin yanlış olduğunu ileri sürdü.

Ancak soruşturma makamlarının önüne koyduğu uçuş kayıtlarına rağmen Armağan’ın, aynı gün iki ayrı F-4 uçuşuna ilişkin sorulara “hatırlamıyorum” ve “kabul etmiyorum” şeklinde cevap vermesi dosyadaki dikkat çeken çelişkiler arasında yer aldı.

RADARA NEDEN YAKALANMADI?

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de F-16 uçaklarıyla birlikte yapıldığı değerlendirilen TAKSAN uçuşu oldu. Ali Armağan’a, F-16 pilotları Sedat Kılıçaslan ve Tezcan Kaymaz ile Kahramanmaraş üzerinde TAKSAN uçuşu yapıp yapmadığı soruldu. Armağan, bu isimleri tanımadığını, sadece Ahmet Turhan’ı Eskişehir’de aynı birlikte görev yapmaları nedeniyle bildiğini söyledi.

Armağan, “Benim yaptığım uçuş geri hizmet uçuşudur. TAKSAN uçuşunda bulunmadım” savunmasını yaptı. F-4 uçağının bazı anlarda radardan kaybolmasına ilişkin değerlendirmelere karşı ise radara yakalanmamanın, bölgenin dağlık yapısı ve alçak irtifa gibi teknik sebeplerle mümkün olabileceğini ifade etti.

Armağan’ın bir yandan Kahramanmaraş semalarında uçmadığını söylemesi, diğer yandan kendisine gösterilen uçuşun radardan kaybolmasına ilişkin teknik açıklamalar yapması soruşturma dosyasında ayrıca değerlendirilen başlıklardan biri oldu.

Dosyada ifadesi bulunan Nihat Biçer de Ali Armağan ile keşif uçuşu yapmadıklarını savundu. Biçer, 172. Filo’nun F-4E eğitim filosu olduğunu, Malatya’da keşif görevlerinin 173. Filo tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Ali Armağan ile keşif uçuşu yapmış olamayız” dedi.

ADİL ÖKSÜZ İLE 152 İRTİBAT KAYDI ÇIKTI

Ali Armağan’a yöneltilen bir diğer kritik soru ise FETÖ’nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel hat oldu. Soruşturma makamları, “05 50” ile biten operasyonel hat ile Adil Öksüz’ün kullandığı belirtilen hat arasında 21 Şubat 2012 ile 10 Şubat 2014 tarihleri arasında 152 irtibat kaydı bulunduğunu Armağan’a sordu.

Armağan ise bu hattın kendisiyle ilgisi olmadığını savundu. Eşi Şerife Armağan’ın kullandığı hattın, kayınpederi Şükrü Ünal adına kayıtlı olduğunu belirten Armağan, “Benim patates hat olarak tabir edilen hat ile bağlantım yoktur” dedi.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ı tanımadığını iddia eden Ali Armağan, kendisine yöneltilen iddiaların kendi telefonu ile eşinin kullandığı telefonun aynı bazdan sinyal vermesinden kaynaklandığını savundu.

Buna karşın dosyada, operasyonel nitelikte olduğu değerlendirilen hat ile Adil Öksüz’ün kullandığı belirtilen hat arasında 152 irtibat kaydı bulunduğu, söz konusu hattın Ali Armağan’ın ikamet ve görev yerleriyle uyumlu baz verdiği yönündeki tespitler şüpheliye soruldu. Armağan bu tespitleri de kabul etmedi.

EŞİNE ANKESÖR VE PARMAK İZİ SORULARI

Soruşturma kapsamında Şerife Armağan’ın ifadesinde de FETÖ irtibatı iddiaları, telefon kayıtları ve ev aramasında ele geçirilen materyaller gündeme geldi.

Şerife Armağan’a, babası Şükrü Ünal adına kayıtlı hattı kullanıp kullanmadığı soruldu. Armağan, babasının Almanya’da yaşadığını, Türkiye’ye geldiğinde kullandığı hattı Almanya’ya döndükten sonra kendisinin taşıdığını ve hattı kapanmaması için telefonunda bulundurduğunu söyledi.

Şerife Armağan, ifadesinde önce bazı hatları hatırlamadığını, ancak babası adına kayıtlı hat için “muhtemelen kullanmış olabileceğini” belirtmesi dikkat çekti. Soruşturma makamları ise söz konusu hatların farklı kurum kayıtlarında Şerife Armağan tarafından beyan edildiğine ilişkin tespitleri dosyaya koydu.

ADİL ÖKSÜZ İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Şerife Armağan’a ayrıca Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile herhangi bir görüşmesi olup olmadığı da soruldu. Armağan, iki ismi yalnızca medyadan bildiğini, tanışıklığı veya akrabalığı bulunmadığını söyledi.

Sorguda, Sakarya’da Adil Öksüz’ün kullandığı değerlendirilen adreste yapılan aramada ele geçirilen Fetullah Gülen kitabı üzerinde Şerife Armağan’a ait parmak izi bulunduğu iddiası da yöneltildi. Armağan, Adil Öksüz ve Mehmet Sarıbal’ı tanımadığını, bu kişilerle hiçbir irtibatı bulunmadığını ileri sürdü.

Adil Öksüz’ü tanımadığını söyleyen Şerife Armağan’a, Öksüz’ün kullandığı değerlendirilen adreste bulunan kitapta parmak izinin tespit edildiği iddiasının sorulması, ifadedeki en kritik başlıklardan biri oldu.

EV ARAMASINDA ELE GEÇİRİLEN NOTLAR SORULDU

Şerife Armağan’a, ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen bazı notlar, isimler, telefon numaraları, IBAN bilgileri, “Hasbihal Macerası İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği” ibaresi ve çeşitli şahıs isimleri de soruldu.

Armağan, bu notların kendisine ait olmadığını, üzerlerinde yazılı isim ve numaraları bilmediğini söyledi. “2004 yılı Hava Harp Akademisi giriş sınavını kazanan subaylar” başlıklı belge için ise belgenin muhtemelen eşine ait olduğunu, o dönem görev yaptığı kurumla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Evde ele geçirilen çok sayıda not, isim, telefon ve IBAN bilgisine karşı Şerife Armağan da “bilmiyorum”, “tanımıyorum”, “bana ait değil” şeklinde yanıtlar verdi.

ANKESÖR ARAMALARINI KABUL ETMEDİ

Armağan’a ayrıca geçmiş yıllara ait ankesör ve büfe aramaları da soruldu. Şüpheli, bu aramaları kabul etmediğini, daha önce yargılandığını ve söz konusu süreçten sonra herhangi bir aranma bulunmadığını savundu.

Ancak soruşturma makamları, farklı tarihlerdeki ardışık arama ve baz kayıtlarını tek tek okuyarak Armağan’a sordu. Şüpheli ise kayıtların üzerinden uzun zaman geçtiğini belirterek aramaları kabul etmedi.

SORUŞTURMA

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma, FETÖ bağlantısı, olay günü yapılan askeri uçuşlar, HTS kayıtları, ankesör irtibatları ve teknik uçuş verileri üzerinden çok yönlü olarak derinleştiriliyor.

Ali Armağan ve Şerife Armağan, ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında, özellikle olay günü yapılan askeri uçuşların niteliği, FETÖ’nün mahrem haberleşme yöntemleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen telefon kayıtları ve Armağan çiftinin beyanları arasındaki çelişkiler mercek altına alındı.

Soruşturma dosyasında Ali Armağan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olarak talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, 25 Mart 2009'da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşmesi öncesinde içinde bulunduğu F-4 uçağıyla keşif uçuşu yaptığı, olay sırasında ise alçak uçuş gerçekleştirerek helikopter yakınında sonik patlama oluşturduğu ve bu şekilde helikopterin düşmesine neden olduğu değerlendiriliyor.

Armağan hakkında bu kapsamda "kasten öldürme" ile "silahlı örgüt kurma veya yönetme ya da örgüte üye olma" suçlamaları yöneltiliyor.