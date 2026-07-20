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Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi

Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
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FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde İspanya, normal süresi golsüz tamamlanan maçta Arjantin'i uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın sonunda Arjantinli futbolcu Leandro Paredes, sevinç yaşayan İspanyol futbolcular Alex Baena ve Gavi'ye saldırarak yere düşürdü.

FIFA 2026 Dünya Kupası, unutulmaz bir final mücadelesine sahne oldu. Normal süresi 0-0 eşitlikle geçilen dev karşılaşmada İspanya, uzatma bölümlerinde kaydettiği kritik golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupa yolculuğunu zaferle tamamladı.

PAREDES ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Ancak İspanyol oyuncuların şampiyonluk coşkusuna, bitiş düdüğünün ardından yaşanan çirkin görüntüler gölge düşürdü. Saha içinde sevinç yaşayan İspanyol futbolcular Alex Baena ve Gavi, Arjantinli oyuncu Leandro Paredes'in fiziki saldırısına uğradı.

BOĞAZINI SIKTI, İTTİRİP YERE DÜŞÜRDÜ

Paredes'in iki futbolcunun boğazını sıkıp ve ittirip sert şekilde yere düşürmesiyle saha bir anda karıştı. Diğer oyuncuların araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan olay, tarihi finalin ardından spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

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