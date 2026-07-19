İran saldırısına uğrayan Kuveyt'te bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak düzenlediği saldırılar sonrasında, ana elektrik trafo merkezinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Hıttin bölgesinin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hıttin ana trafo merkezine bağlı hattın teknik arıza nedeniyle devre dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, arızanın 2 bölgede elektrik kesintisine yol açtığı kaydedildi.

Bakanlığın acil müdahale ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, elektrik akımının en kısa sürede yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Kuveyt Enerji Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise, İran'ın son iki günde ikinci kez elektrik ve su arıtma tesislerine düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü açıklamıştı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.