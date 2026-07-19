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İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
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İran'ın geliştirdiği yeni nesil füzelerin yüksek manevra kabiliyeti ve artan hassas hedefleme kapasitesiyle bölgedeki ABD hava savunma sistemlerini zorladığı öne sürüldü. İran, yeni füze ve İHA sistemleriyle ABD üslerine yönelik saldırılarda isabet oranının arttığını savunurken, bölgedeki gerilimin askeri kayıplarla birlikte tırmanmaya devam ettiği belirtildi.

  • İran'ın yeni nesil füzelerinin ABD hava savunma sistemlerini zorladığı öne sürüldü.
  • ABD'li yetkililer, İran'ın hassas hedefleme kapasitesindeki artışın arkasında Çin veya Rusya'nın teknik desteği olabileceğini değerlendiriyor.
  • 17 Temmuz'da Ürdün'deki bir operasyonda iki ABD askeri hayatını kaybetti, bir asker kayboldu ve dört asker yaralandı.

İran'ın geliştirdiği yeni nesil füzelerin ABD hava savunma sistemlerini zorladığı öne sürüldü. ABD'li yetkililer, Tahran'ın hassas hedefleme kapasitesindeki dikkat çekici artışın arkasında Çin veya Rusya'nın teknik desteği olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İRAN'IN YENİ NESİL FÜZELERİ ABD'Yİ ENDİŞELENDİRDİ

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran'ın geliştirdiği yüksek manevra kabiliyetine sahip ve önlenmesi güç yeni nesil füzeler, bölgedeki Amerikan hava savunma sistemlerini zorlamaya başladı. Haberde, Tahran'ın geliştirdiği yeni teknolojiler sayesinde ABD savunma sistemlerine uyum sağlamayı başardığı ifade edildi.

ABD'li yetkililer, İran'ın hassas hedefleme kapasitesindeki ani artışın arkasında Çin veya Rusya'nın teknik desteği olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak bu iddiayı doğrulayan kamuoyuna açık somut bir kanıtın bulunmadığı belirtildi.

ABD ASKERLERİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedeki gerilim sahaya da yansıdı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 17 Temmuz'da Ürdün'de gerçekleştirilen bir operasyon sırasında iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin kaybolduğunu ve dört askerin yaralandığını açıkladı.

Resmi açıklamada operasyonun ayrıntılarına yer verilmezken, İran unsurlarının özellikle Ürdün sınırındaki askeri noktalara yönelik füze faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

"NASR 2" OPERASYONU SÜRÜYOR

İran'ın, bölgedeki ABD ve müttefik üslerini hedef aldığı belirtilen "Nasr 2" operasyonunun yedinci gününe girdiği aktarıldı. Devrim Muhafızları Ordusu ile füze ve İHA birliklerinin koordineli olarak düzenlediği saldırılarda, Ürdün'deki Muvaffak el-Salti Hava Üssü'nün yoğun ateş altına alındığı öne sürüldü.

Yerel kaynaklar, üsse isabet eden füzelerin ardından askeri tesisten yoğun dumanların yükseldiğini bildirdi.

"İSABET ORANI ARTTI" İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı'nın Medya Danışmanı Hamid Rıza Mukaddemfer, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda füze ve İHA sistemlerinin geçmişe göre çok daha yüksek isabet oranına ulaştığını savundu. Mukaddemfer, yeni yöntemlerin karşı tarafı hazırlıksız yakaladığını öne sürerken, Suriye ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırıların ciddi hasara yol açtığını iddia etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Mukaddemfer ayrıca Hürmüz Boğazı ve Babülmendep'in stratejik önemine dikkat çekerek, İran'a yönelik ekonomik veya deniz yoluyla baskı kurulması halinde bunun küresel enerji dengelerini etkileyebileceğini söyledi. Böyle bir senaryoda yalnızca ABD'nin değil Avrupa ülkelerinin de ağır sonuçlarla karşılaşacağını öne sürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa GABBAZ:

Emperyalizme karşı vermiş olduğu izzetli mücadeleden dolayı İran a helal olsun. Keşke Türkiye de NATO değilde mazlumların safında yer alsaydı

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıGenç Fenerbahçeliler:

Keşke öyle olsaydı

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Haber YorumlarıGenç Fenerbahçeliler:

helal iran

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Iran yobaz rejimin sonu yakın

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Haber YorumlarıAbdullah:

Günümüz Müslümanlarının yüz akı İran, başımız dik sayenizde. Tramp ve dostlarını Allah bildiği gibi yapsın!

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