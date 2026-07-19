İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini askıya aldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülke basınına bölgedeki son durumu değerlendirdi. Washington yönetiminin anlaşma zeminini zedelediğini kaydeden Garibabadi, "ABD, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal etti ve tüm maddeleri askıya aldı. Bu duruma karşılık olarak ülkemiz de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldı ve artık uygulanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ABD'nin müzakere aşaması devam ederken saldırılarına başladığını belirterek, "ABD, saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini bir kez daha anlamış ve bu tavrına karşı gerekli cevabı almıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı