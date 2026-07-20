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Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar

Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
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ABD Başkanı Trump, İspanya’nın kupa kaldırma fotoğrafında olmaması gerekirken ısrarla fotoğrafta kaldı. Trump’ı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ısrarla kenara çekmeye çalıştığı ancak Trump'ın fotoğraf karesinde kalmakta ısrarcı olduğu görüldü.

  • FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde İspanya, Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.
  • Kupa töreninde ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Infantino'nun yönlendirmesine rağmen şampiyon takımın yanından ayrılmadı.
  • Trump, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası töreninde de benzer bir davranış sergilemişti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde heyecan dolu anlar yaşandı. Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen dev finalde İspanya, uzatma dakikalarında bulduğu tek golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. 

INFANTINO'NUN ÇABASI TRUMP'A SÖKMEDİ

Uzatmaların sonunda gelen bitiş düdüğüyle birlikte İspanya milli takımı büyük bir sevinç yaşarken, kupa töreninde sıra dışı anlar kaydedildi. Tören protokolü gereği kupanın kaptan tarafından kaldırıldığı anlarda sahnede olmaması gereken ABD Başkanı Donald Trump, ısrarla futbolcuların ve kupanın yanında durmaya devam etti. 

Kameralara yansıyan görüntülerde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Trump’ı nazikçe kenara çekmeye ve şampiyon takımı yalnız bırakmaya çalıştığı görüldü. Ancak Infantino'nun yönlendirmelerine rağmen Trump'ın yerinden kımıldamadığı ve şampiyonluk fotoğraf karesinde kalmakta ısrarcı olduğu anlar canlı yayında anbean kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ YILDA DA AYNISINI YAPMIŞTI

Trump’ın şampiyonluk kutlamalarına dahil olma ısrarı futbolseverlere yabancı gelmedi. ABD Başkanı, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupa töreninde de benzer bir tutum sergilemişti. O dönemde de şampiyon takımın kupayı kaldırdığı tarihi anlarda sahnenin tam ortasında durmayı tercih eden Trump, spor dünyasında "protokol kurallarını zorladığı" gerekçesiyle günlerce eleştirilmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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