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ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
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İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin yapımı süren Darkovin Nükleer Santrali'nin şantiyesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıdaki can kaybı ve hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, ABD'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin Huzistan eyaletinde yapımı süren Darhovin Nükleer Santrali'nin şantiyesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada saldırının inşaat halindeki tesisi hedef aldığı belirtilirken, can kaybı ya da hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

GERİLİM NÜKLEER TESİSLERE TAŞINDI

Darkhoin tesisi, İran'ın uzun vadeli sivil nükleer enerji projeleri arasında yer alıyor ve halen inşaat aşamasında bulunuyor. Son günlerde ABD'nin İran'daki çeşitli askeri ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar düzenlediği, İran'ın da buna misillemeler yaptığı yönündeki haberler art arda geliyor.

NÜKLEER TESİSLERDE ENDİŞE ARTIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), son günlerde İran'daki nükleer tesislerin hedef alınmasının nükleer güvenlik açısından ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu. Ajans, daha önce Buşehr Nükleer Santrali sahasına isabet eden bir mühimmatın herhangi bir radyolojik hasara yol açmadığını açıklamıştı.

ABD'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İran'ın Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı iddiasına ilişkin ABD yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddia bağımsız kaynaklar tarafından da doğrulanmış değil.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Allah yardımcın olsun İran

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

İran, kürtlere ve kendi halkına yaptığı zülmün bedelini ödüyor

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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Allah kimseye yardımcı olmaz olduğu da fotoğraf makinesi ve kameralar icat edildiğinden beri görülmemiştir. masalları bir tarafa bırakıp akıl var mantık var onu kullanacaksın

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