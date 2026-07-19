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Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu tekne, rüzgarlı havada alabora oldu. 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde öğleden sonra aynı aileye mensup 5 kişi, 4.5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Denizdeki aile üyelerinden 3'ü, ekipler tarafından sudan çıkartılarak karaya ulaştırıldı. Denizde kaybolan diğer 2 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, kayıp vatandaşlara ulaşmak için denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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