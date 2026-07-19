Haberler

Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay

Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay Haber Videosunu İzle
Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur emniyetteki ifadesinde, üzerine kayıtlı mal varlığının olmadığını söyledi. Uğur, aylık gelirinin 150.000-400.000 TL civarında olduğunu iddia etti

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesinden çarpıcı detaylar yansıdı. 

Emniyetteki sorgusunda mal varlığı ve kazancına dair soruları yanıtlayan Uğur, üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığının bulunmadığını belirtti. YouTube ve medya dünyasının tanınan ismi, aylık gelirine dair soruya ise reklam durumlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte aylık 150.000 TL ile 400.000 TL civarında bir kazanca sahip olduğu yönünde beyanda bulundu.

"MAL VARLIĞIM YOK, ŞİRKET OFİSİNİ VE AİLE ARACINI KULANIYORUM"

Üzerine kayıtlı hiçbir menkul veya gayrimenkul bulunmadığını belirten Uğur, günlük hayatında kullandığı varlıkların detaylarını paylaştı. BaBaLa firmasına ait Çekmeköy Ömerli'deki ofisi "home ofis" olarak kullandığını ifade eden Uğur, bindiği aracın ise babası Hasan Atilla Uğur adına kayıtlı bir aile aracı olduğunu ve tüm aile bireyleri gibi kendisinin de bu aracı kullandığını beyan etti.

ŞİRKET ORTAKLIĞI VE BANKA HESAPLARI 

Şu an BaBaLa TV bünyesinde SGK'lı olarak çalıştığını belirten Oğuzhan Uğur, aynı zamanda kanalın yönetimini üstlenen OSİS unvanlı firmada yüzde 25 hisse sahibi olduğunu dile getirdi. 

Aktif olarak İş Bankası ve Garanti Bankası hesaplarını kullandığını söyleyen Uğur, İş Bankası hesabına X (Twitter) platformundan, QNB Finansbank hesabına ise geçmişteki müzik çalışmalarından dolayı telif hakları kuruluşu MSG'den ödemeler geldiğini sözlerine ekledi.

"SUÇ İŞLEMEDİM, ETKİN PİŞMANLIK İSTEMİYORUM"

Emniyet sorgusunda yasal hakları hatırlatılan Oğuzhan Uğur, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp faydalanmak istemediği yönündeki soruya da  yanıt verdi. Herhangi bir suç işlemediğini dile getiren Uğur, "Herhangi bir suç işlediğimi düşünmediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak konu hakkında bildiğim her şeyi samimiyetle anlatacağım" dedi.

KARİYER GEÇMİŞİNİ ANLATTI 

Öz geçmişine dair bilgiler de veren Uğur; Artvin, Nevşehir, Ankara ve Antalya gibi farklı şehirlerde geçen eğitim hayatının ardından Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirtti. Medya sektörüne ilk olarak aile şirketinde fotoğrafçılık yaparak adım attığını söyleyen ünlü yayıncı; karikatür çizerliği, tiyatro ve dizi yazarlığının ardından sinema filmi çektiğini ve son olarak YouTube kanalını kurarak belgesel, müzik klibi ve program yapımcılığına devam ettiğini aktardı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti

Nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu

Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

Anlaşma sağlandı: Tadic geri dönüyor
Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler

50 bin TL için klozetin başına koştular! Avm'deki yarışma olay çıkardı
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da yollar ayrıldı
Aziz Yıldırım verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer

Taraftarlara verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte o isim