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Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
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Yunanistan'ın Eğriboz ve Salamina adalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sivil Koruma, Selinia bölgesindekileri sahile gitmeleri konusunda uyardı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, ülke genelinde 4 gün sürecek sıcak hava dalgası bekleniyor.

YUNANİSTAN'da Eğriboz ile Salamina adalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Yunan basını, Eğriboz Adası'nın Milaki bölgesinde ve Salamina Adası'nın Selinia bölgesinde yangın çıktığını duyurdu. Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, bölgede sakinlerinin cep telefonlarına gönderdikleri acil kodlu mesajla Selinia bölgesindekilerin sahile gitmesini istedi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının ülke genelinde yaklaşık 4 gün sürmesinin beklendiğini kaydederek, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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