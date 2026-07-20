Haberler

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kariyeriyle birlikte eğitimini de sürdüren ünlü oyuncu Alina Boz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Güzel oyuncu, mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

  • Alina Boz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu.
  • Eşi Umut Evirgen ve annesi Olga Boz, sosyal medyadan mezuniyetini kutladı.
  • Boz, 'Paramparça', 'Elimi Bırakma', 'Maraşlı' ve 'Aşk 101' gibi yapımlarda rol aldı.

Ünlü oyuncu Alina Boz, oyunculuk kariyerini sürdürürken eğitim hayatını da tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Boz'un bu mutlu gününü eşi Umut Evirgen ve annesi Olga Boz sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

"GURUR...MEZUNUMUZ"

Boz'un eşi Umut Evirgen, mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gurur… Mezunumuz" notunu düştü. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, çiftin takipçilerinden de tebrik mesajları aldı.

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ 

Genç oyuncunun mezuniyet sevinci ailesini de gururlandırdı. Ünlü yıldızın annesi Olga Boz da kızının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Canım kızım, seninle gurur duyuyorum. Tebrikler." ifadelerini kullandı. Olga Boz'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

"Paramparça", "Elimi Bırakma", "Maraşlı" ve dijital platformda yayınlanan "Aşk 101" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alina Boz, yoğun temposuna rağmen üniversite eğitimini de sürdürdü. 28 yaşındaki güzel oyuncu son olarak Kuruluş Orhan dizisinde Asporça Hatun'u canlandırmıştı. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu

Dünya Kupası finali öncesi dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı

Gelen o ihbar sonu oldu! Genç işçiden hayatının baharında acı haber

Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor

Karadeniz karıştı! 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü

Cezaevinden çıkan arkadaşını misafir etti: Sonu korkunç oldu