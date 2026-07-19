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İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesinde, suçlamaları reddetti. Ahbap'la deprem döneminde para değil bilgi alışverişrinin olduğunu savunan Uğur, "Tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık olarak 60.000.000 TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır." dedi.

  • Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve emniyette ifade verdi.
  • Uğur ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisi olmadığını ve para alışverişi yapılmadığını savundu.
  • Uğur, deprem döneminde Ahbap'a bağış yapmak isteyenlerden duydukları rakamları not aldıklarını ancak bağışların gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmediklerini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen Uğur'un ifadesi tamamlandı. Uğur ifadesinde, Ahbap Derneği ile ilişkisinin olmadığını savundu.

AHBAP'LA PARA ALIŞVERİŞİ İDDİALARINI REDDETTİ

Ahbap ile para alışverişinin olmadığını iddia eden Uğur, Kahramanmaraş depremleri döneminde bilgi alışverişi yaptıklarını söyledi. Uğur şu ifadeleri kullandı: "Ahbap'ın mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgim yoktur. Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık.

Tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık olarak 60.000.000 TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır.

İnsanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca bu tahminimizi de yine 2023 yılında kayıt altına alabildiğimiz diğer yardımlarımızla beraber sosyal mecradaki tüm hesaplarımızdan paylaştı."

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
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