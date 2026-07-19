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Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis Haber Videosunu İzle
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis
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Trabzonspor, Christ Oulai’nin 26 milyon euro + 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonusla Fiorentina’ya transfer olduğunu açıkladı. Oulai, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışı oldu.

Trabzonspor, genç futbolcusu Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, transferden bonuslarla birlikte toplam 30 milyon 61 Euro gelir elde edecek.

TRABZONSPOR'A OULAI'DEN DEV GELİR

Trabzonspor'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre bordo-mavili kulüp, transfer kapsamında 26 milyon Euro garanti bedel ve 4 milyon 61 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 Euro gelir elde edecek.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Anlaşmada ayrıca, Oulai'nin gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'unun Trabzonspor'a ödeneceği maddesi de yer aldı.

KULÜP TARİHİNE GEÇEN TRANSFER

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç futbolcu, böylece kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışlarından biri olarak Fiorentina'nın yolunu tuttu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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