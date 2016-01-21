MELİH GÖKÇEK HABERLERİ

Melih Gökçek
Doğum Yeri Ankara / Türkiye
Doğum Tarihi 20.10.1948 -
Melih Gökçek Kimdir ?
İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948, Ankara, eski milletvekili ve bürokrat. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi.Biyografinin devamı için tıklayın
Melih Gökçek 11.9.2020
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Antalyaspor formasıyla 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı futbolcu Tita 37 golle, Necati Ateş 30 golle takip etti.
Melih Gökçek 11.9.2020
Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay Gökçek'den AA'ya ziyaret
Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane bürosunu ziyaret etti.
Melih Gökçek 10.9.2020
Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 16
Son dakika haberleri... Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandıTUNCELİ'de kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Melih Gökçek 10.9.2020
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak
Melih Gökçek 10.9.2020
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak
Melih Gökçek 10.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 1
Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)ACI HABER AİLESİNE VERİLDİTunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Melih Gökçek 10.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 25
Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)CENAZE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDITunceli'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi gece saatlerinde düzenlenen uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.
Melih Gökçek 9.9.2020
Tunceli'de bir uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu
Tunceli'de görev esnasında kalp krizi geçiren uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.
Melih Gökçek 9.9.2020
Son Dakika | Tunceli'de bir uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu
Son dakika gelişmesine göre Tunceli'de görev esnasında kalp krizi geçiren uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.
Melih Gökçek 4.9.2020
"Rumilerin İzinde" tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi, 2020-2021 sanat sezonu açılışını, tezhip sanatçısı Züheyde Gökçek'in "Rumilerin İzinden" isimli tezhip sergisi ile yaptı.
Melih Gökçek 4.9.2020
Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Gümüşhane'de, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.
Melih Gökçek 3.9.2020
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada...
Melih Gökçek 31.8.2020
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek 27.8.2020
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Melih Gökçek 26.8.2020
Aytemiz'den 50 TL'ye varan ParafPara
. Aytemiz ve Halkbank iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Paraf Kart sahipleri, farklı günlerde ve tek seferde 125 TL ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz...
Melih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haberleri | Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı
Melih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12
Bir son dakika haberine göre Sel şehidi Uzman Çavuş Burak Tok, son yolculuğa uğurlandıGİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (30), memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesinde düzenlenen töreninin ardından, toprağa verildi.
Melih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haber! Sel şehidi Uzman Çavuş Tok, Gümüşhane'de son yolculuğa uğurlandı
Melih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haberleri | Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika gündem haberi... Giresun'daki selde bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un (28) cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.
Melih Gökçek 24.8.2020
Kadın üreticilerin ellerinde yeşeren çiçekler Mersin?i güzelleştirecek
MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, 'Mersin'den Kadın Kooperatifi' bünyesinde çalışmalar yürüten kadınların yetiştirdiği 800 bin çiçek, sıcak havanın etkisini azaltmasıyla birlikte Mersin'i renklendirecek.
Melih Gökçek 19.8.2020
Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor.
Melih Gökçek 15.8.2020
Aytemiz'den motosiklet tutkunu Deniz Algün'e TransAnatolia Rallisi'nde destek
Aytemiz, TransAnatolia Rallisi'nde yer alan Dr. Deniz Algün'e sponsor olduğunu duyurdu.