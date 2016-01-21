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MELİH GÖKÇEK HABERLERİ

Melih Gökçek haber, Melih Gökçek son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Melih Gökçek

Melih Gökçek

Doğum Yeri Ankara / Türkiye
Doğum Tarihi 20.10.1948 -

Melih Gökçek Kimdir ?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948, Ankara, eski milletvekili ve bürokrat. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi.
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Melih Gökçek

Melih Gökçek 11.9.2020
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Antalyaspor formasıyla 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı futbolcu Tita 37 golle, Necati Ateş 30 golle takip etti.
Melih Gökçek 11.9.2020
Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay Gökçek'den AA'ya ziyaret
Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane bürosunu ziyaret etti.
Melih Gökçek: ISPARTA Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandıMelih Gökçek 10.9.2020
ISPARTA Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandı
Melih Gökçek 10.9.2020
Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 16
Son dakika haberleri... Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandıTUNCELİ'de kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Melih Gökçek: Son dakika haber! Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandıMelih Gökçek 10.9.2020
Son dakika haber! Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandı
Melih Gökçek: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacakMelih Gökçek 10.9.2020
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak
Melih Gökçek: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacakMelih Gökçek 10.9.2020
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak
Melih Gökçek 10.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 1
Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)ACI HABER AİLESİNE VERİLDİTunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Melih Gökçek 10.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 25
Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)CENAZE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDITunceli'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi gece saatlerinde düzenlenen uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.
Melih Gökçek: Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)Melih Gökçek 10.9.2020
Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)
ISPARTA Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandı
Melih Gökçek 9.9.2020
Tunceli'de bir uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu
Tunceli'de görev esnasında kalp krizi geçiren uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.
Melih Gökçek 9.9.2020
Son Dakika | Tunceli'de bir uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu
Son dakika gelişmesine göre Tunceli'de görev esnasında kalp krizi geçiren uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.
Melih Gökçek: Tunceli'de görevde rahatsızlanan uzman çavuş şehit olduMelih Gökçek 9.9.2020
Tunceli'de görevde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Melih Gökçek: Tunceli'de görevde rahatsızlanan uzman çavuş şehit olduMelih Gökçek 9.9.2020
Tunceli'de görevde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Melih Gökçek: Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit olduMelih Gökçek 9.9.2020
Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Melih Gökçek: Son dakika haberleri... Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit olduMelih Gökçek 9.9.2020
Son dakika haberleri... Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Melih Gökçek: Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkıyorMelih Gökçek 9.9.2020
Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkıyor
Melih Gökçek: Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkıyorMelih Gökçek 9.9.2020
Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkıyor
Melih Gökçek: Kars'ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı'na Uğur Boy tekrar seçildiMelih Gökçek 6.9.2020
Kars'ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı'na Uğur Boy tekrar seçildi
Melih Gökçek 4.9.2020
"Rumilerin İzinde" tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi, 2020-2021 sanat sezonu açılışını, tezhip sanatçısı Züheyde Gökçek'in "Rumilerin İzinden" isimli tezhip sergisi ile yaptı.
Melih Gökçek 4.9.2020
Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Gümüşhane'de, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.
Melih Gökçek: Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindiMelih Gökçek 3.9.2020
Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi
Melih Gökçek: Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem olduMelih Gökçek 3.9.2020
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada...
Melih Gökçek: Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptıMelih Gökçek 31.8.2020
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek: Son dakika haber: Sincan mega yatırımlarla büyüyorMelih Gökçek 27.8.2020
Son dakika haber: Sincan mega yatırımlarla büyüyor
Melih Gökçek: Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdiMelih Gökçek 27.8.2020
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Melih Gökçek 26.8.2020
Aytemiz'den 50 TL'ye varan ParafPara
. Aytemiz ve Halkbank iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Paraf Kart sahipleri, farklı günlerde ve tek seferde 125 TL ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz...
Melih Gökçek: Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmişMelih Gökçek 26.8.2020
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek: Sebastian Formella: 'Türkiye seni seviyorum'Melih Gökçek 25.8.2020
Sebastian Formella: "Türkiye seni seviyorum"
Melih Gökçek: Sebastian Formella: 'Türkiye seni seviyorum'Melih Gökçek 25.8.2020
Sebastian Formella: "Türkiye seni seviyorum"
Melih Gökçek: (Özel haber) Sebastian Formella: 'Türkiye seni seviyorum'Melih Gökçek 25.8.2020
(Özel haber) Sebastian Formella: "Türkiye seni seviyorum"
Melih Gökçek: Son dakika haber | Şehit babasının teslimiyeti herkesi duygulandırdıMelih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haber | Şehit babasının teslimiyeti herkesi duygulandırdı
Melih Gökçek: Son dakika haberleri | Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandıMelih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haberleri | Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı
Melih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12
Bir son dakika haberine göre Sel şehidi Uzman Çavuş Burak Tok, son yolculuğa uğurlandıGİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (30), memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesinde düzenlenen töreninin ardından, toprağa verildi.
Melih Gökçek: Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdıMelih Gökçek 25.8.2020
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Melih Gökçek: Son dakika haber! Sel şehidi Uzman Çavuş Tok, Gümüşhane'de son yolculuğa uğurlandıMelih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haber! Sel şehidi Uzman Çavuş Tok, Gümüşhane'de son yolculuğa uğurlandı
Melih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haberleri | Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika gündem haberi... Giresun'daki selde bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un (28) cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.
Melih Gökçek: Son dakika haberi! Evinin bahçesine kenevir eken şahsı jandarma yakaladıMelih Gökçek 25.8.2020
Son dakika haberi! Evinin bahçesine kenevir eken şahsı jandarma yakaladı
Melih Gökçek 24.8.2020
Kadın üreticilerin ellerinde yeşeren çiçekler Mersin?i güzelleştirecek
MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, 'Mersin'den Kadın Kooperatifi' bünyesinde çalışmalar yürüten kadınların yetiştirdiği 800 bin çiçek, sıcak havanın etkisini azaltmasıyla birlikte Mersin'i renklendirecek.
Melih Gökçek: MERSİN Kadın üreticilerin ellerinde yeşeren çiçekler Mersin'i güzelleştirecekMelih Gökçek 24.8.2020
MERSİN Kadın üreticilerin ellerinde yeşeren çiçekler Mersin'i güzelleştirecek
Melih Gökçek: Çiçekler kadınların ellerinde yeşeriyorMelih Gökçek 24.8.2020
Çiçekler kadınların ellerinde yeşeriyor
Melih Gökçek 19.8.2020
Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor.
Melih Gökçek: Los Angeles'te dev heyecanMelih Gökçek 19.8.2020
Los Angeles'te dev heyecan
Melih Gökçek: Los Angeles'te dev heyecanMelih Gökçek 19.8.2020
Los Angeles'te dev heyecan
Melih Gökçek: Son dakika haber: Kaybolan 40 koyunu jandarma bulduMelih Gökçek 17.8.2020
Son dakika haber: Kaybolan 40 koyunu jandarma buldu
Melih Gökçek 15.8.2020
Aytemiz'den motosiklet tutkunu Deniz Algün'e TransAnatolia Rallisi'nde destek
Aytemiz, TransAnatolia Rallisi'nde yer alan Dr. Deniz Algün'e sponsor olduğunu duyurdu.
Melih Gökçek: Aytemiz'den Dr. Deniz Algün'e Trans Anatolia Rallisi'nde destekMelih Gökçek 15.8.2020
Aytemiz'den Dr. Deniz Algün'e Trans Anatolia Rallisi'nde destek
Melih Gökçek: İZMİR Kasaptan sokak hayvanları için örnek uygulamaMelih Gökçek 12.8.2020
İZMİR Kasaptan sokak hayvanları için örnek uygulama
Melih Gökçek: Kasaptan sokak hayvanları için örnek uygulamaMelih Gökçek 12.8.2020
Kasaptan sokak hayvanları için örnek uygulama
Melih Gökçek: Başkan Fadıloğlu, talepleri yerinde dinliyorMelih Gökçek 11.8.2020
Başkan Fadıloğlu, talepleri yerinde dinliyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 13:04:46. #1.15#
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