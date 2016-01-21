MELİH GÖKÇEK HABERLERİ

Melih Gökçek Kimdir ?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948, Ankara, eski milletvekili ve bürokrat. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi.