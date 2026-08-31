Düğün çiçeği bekleyen davetlilerin şoke olduğu an
Bir düğünde gelin çiçeğini kapmak için sıraya giren bekar davetliler, çiçeğin salonun tavan arasındaki boşluğa kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Çiçeğin tavanda asılı kaldığı o eğlenceli anlar izleyenleri güldürürken, görüntülerin altına "Fizik bilmeyen gelin", "Yazık hepsi evde kaldı" şeklinde mizahi yorumlar yağdı.
Geleneksel gelin çiçeği atma anında renkli anlar yaşandı. Bekar davetlilerin çiçeği kapabilmek için salonda sıraya girdiği esnada gelin, çiçeği arkasına doğru fırlattı. Ancak çiçeğin izlediği açı salondakileri hayrete düşürdü.
HESAPSIZ ATILAN ÇİÇEK TAVANDA KAYBOLDU
Yüksek bir ivmeyle havalanan gelin çiçeği, davetlilerin uzandığı alanın çok üstünden geçerek düğün salonunun tavanındaki boşluğa girdi. Çiçeğin tavanda kalması ve aşağı düşmemesi üzerine salondaki davetliler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
YAPILAN YORUMLAR BOMBA
Çiçeğin tavan arasına kaçtığı anlara ait görüntüler kısa sürede geniş bir kitle tarafından izlenirken, yaşanan talihsizlik mizahi yorumları da beraberinde getirdi. Görüntüyü izleyenler, salonda bekleyen davetlilerin durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde bulundu:
- "Yazık, hepsi evde kaldı."
- "Metrekarelerce salonda nasıl becerdin oraya atmayı?"
- "Fizik bilmeyen gelin iş başında."
- "Artık gruptaki herkesin kısmeti tavan arasında asılı kaldı."