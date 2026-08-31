Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Milli yıldızı da aldılar

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken Deniz Gül için Porto ile anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun transferi konusunda Portekiz ekibiyle el sıkıştı.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından transferde sağlık kontrolü ve imza aşamasına geçildi.

BUGÜN YOLA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Deniz Gül'ün sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün seyahat etmesi için izin beklendiği aktarıldı. Sağlık kontrollerinin ardından transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY'DI

Fabrizio Romano, Deniz Gül'ün transfer sürecindeki tercihine ilişkin de dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Genç futbolcunun kendisine gelen seçenekler arasında Galatasaray'ı öncelikli tercih olarak gördüğü belirtildi.