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Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
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Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 arttı.

  • Türkiye ekonomisi 2026 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü.
  • GSYH 2026 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL oldu.
  • İnşaat sektörü 2026 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 1,9 azalırken, tarım sektörü yüzde 13,3 arttı.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 arttı.

KALEM KALEM BÜYÜME ORTANLARI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.

GSYH, İKİNCİ ÇEYREKTE 19 TRİLYON 869.7 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,0 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARINDA YÜZDE 3,5 ARTIŞ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,6 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI

Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,4, ithalatı ise yüzde 6,4 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE ARTIŞ

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,7 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 38,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,3 iken, bu oran 2026 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 38,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 41,3 iken, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 41,6 oldu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖmer GZKZL:

evet demek ki seçim gerçekten yaklaşıyor))

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Haber YorumlarıCeyhun Ceyhan:

Her Yıl yüzde 2-3 büyüyoruz ama alım gücü küçülüyor. Halk olarak küçülüyoruz. Neden ki ?

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Haber YorumlarıŞevki Sünger:

bende diyorum durduk yere neden zengin oldum

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Haber YorumlarıKim kimse:

Büyüyen ekonomilerde her gün zam mı yapılır.

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Haha

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