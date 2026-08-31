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Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı
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Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan Fenerbahçe, orta saha transferi için Napoli'nin İskoç yıldızı Scott McTominay'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı, McTominay'ın da Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaştığı belirtildi. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in Napoli'ye gitmesi transfer iddialarını güçlendirdi.

  • Fenerbahçe, Napoli forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Scott McTominay'ın transferi için girişimlere başladı ve 30 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
  • Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, McTominay transferi için Napoli'ye gitti ve İtalyan kulübü, takımın önemli ismi olan oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.
  • McTominay, 2024'te Manchester United'dan Napoli'ye 30 milyon euroya transfer oldu; Napoli ile 2028'e kadar sözleşmesi var ve güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra dönen Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper bölgesine Kojo Peprah Oppong'u takviye eden sarı-lacivertliler, bu kez orta saha için yıldız bir ismi listesine aldı.  Fenerbahçe'nin, Napoli forması giyen Scott McTominay'ın transferi için girişimlere başladığı öne sürüldü.

CİHAN KAMER NAPOLİ'YE GİTTİ

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in uçağının İtalya'nın Napoli kentine iniş yapması, McTominay transferiyle ilgili iddiaları güçlendirdi. Kamer'in Napoli yönetimiyle 29 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusunun transferi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

30 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertli yönetimin, McTominay'ı kadrosuna katabilmek için 30 milyon euro seviyesinde bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Transferde Fenerbahçe adına dikkat çeken bir diğer gelişmenin ise oyuncunun yaklaşımı olduğu aktarıldı. McTominay'ın sarı-lacivertlilerden gelen ilgiye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

NAPOLİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Transferin önündeki en önemli engelin ise Napoli olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin, takımın önemli isimlerinden biri olan McTominay'ın yerini doldurmanın zor olacağını düşünmesi nedeniyle İskoç futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Türkiye'de yaz transfer döneminin 4 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle Fenerbahçe'nin kalan sürede temaslarını hızlandırması bekleniyor.

NAPOLİ DE 30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

McTominay, 2024 yılında Manchester United'dan Napoli'ye 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Napoli ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

44 MAÇTA 18 GOLE KATKI

İskoç yıldız, geride kalan sezonda Napoli formasıyla çıktığı 44 karşılaşmada 14 gol ve 4 asist üreterek 18 gole doğrudan katkı sağladı. McTominay, İskoçya Milli Takımı formasıyla ise 73 karşılaşmada 15 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Şimdi ben fanatik fenerliyim tamam. Ama şimdi yönetim açıklama yaptı ya hani arkadaşlar yabancı sayımız dolu nasıl transfer yapalım diye sadece 23 yaş altı alcaz dediler. Şimdi burda ya siz yalan haber yapıyosunuz ya yönetim bize yalan atıyo .kaldı ki gerçekten yabancı sayısı dolduğuna göre demekki yönetim yalan atmıyo

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