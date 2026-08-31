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Türkiye’nin yeni erkek grubu CRUSH’tan Siyonizm iddiasına yanıt!

Türkiye’nin yeni erkek grubu CRUSH’tan Siyonizm iddiasına yanıt!
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Son günlerde haklarında çeşitli iddialar ortaya atılan müzik grubu CRUSH, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Grup üyeleri, siyonizmle veya siyonist oluşumlarla herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığını açıkladı.

  • CRUSH, 2026 yılında 'Idol House Türkiye' müzik ve yetenek yarışmasının finalinde bir araya gelerek kurulan yedi üyeli Türk erkek müzik grubudur.
  • CRUSH, hakkındaki 'siyonizm bağlantısı' iddialarına yazılı açıklamayla yanıt vererek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve siyonizm veya siyonist oluşumlarla herhangi bir bağlarının bulunmadığını belirtti.
  • Grup üyeleri, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve müzik ortak paydasında buluşan gençlerden oluştuklarını ve kendilerini bir araya getiren temel unsurun müziğe duydukları sevgi ile birlikte üretme isteği olduğunu ifade etti.

CRUSH, 2026 yılında “Idol House Türkiye” adlı müzik ve yetenek yarışmasının finalinde bir araya gelerek kurulan yedi üyeli Türk erkek müzik grubudur. Müzik dünyasındaki yolculuğuna yeni başlayan grup, bu kez hakkında ortaya atılan siyonizm iddialarıyla gündeme geldi.

I·DDİALARA YANIT VERDİLER

CRUSH, kendileriyle ilgili gündeme getirilen “siyonizm bağlantısı” iddialarının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Grup üyeleri, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek siyonizm veya siyonist oluşumlarla herhangi bir bağlarının bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, geçmişte bu yönde herhangi bir ilişkilerinin ya da desteklerinin olmadığı vurgulandı. Grup üyeleri, gelecekte de siyonizm veya siyonist oluşumlarla herhangi bir bağlarının olmayacağını belirtti.

“BU KONUDAKI NET DURUŞUMUZUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ”

Grup üyeleri, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ve müzik ortak paydasında buluşan gençlerden oluştuklarını belirtti. Kendilerini bir araya getiren temel unsurun müziğe duydukları sevgi ve birlikte üretme isteği olduğunu ifade etti.

Hakkındaki iddiaların yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini belirten CRUSH, bu nedenle açıklama yapma gereği duydu. Grup, siyonizmle veya siyonist oluşumlarla herhangi bir bağlantılarının olmadığını bir kez daha vurguladı.

Açıklamanın sonunda kendilerini dinleyen ve destekleyen herkese sevgilerini ileten grup üyeleri, bu konudaki tutumlarının net şekilde bilinmesini istediklerini belirtti.

Kaynak: Haberler.com
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