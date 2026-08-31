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16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti

16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti Haber Videosunu İzle
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
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Mersin’in Erdemli ilçesinde annesiyle karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki H.E.Y., iddiaya göre tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeğini çöp kutusuna bıraktı. Tedavi altına alınan genç kız, hamileliğin kuzeniyle yaşadığı ilişki sonucu meydana geldiğini öne sürerken, bu iddia üzerine ayrıca adli inceleme başlatıldı. H.E.Y. “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanırken, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki H.E.Y., tuvalette doğum yaparak yeni doğan bebeğini çöp kutusuna bıraktı. Temizlik görevlisi tarafından bulunan bebek tedavi altına alınırken, genç kız "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

HASTANE TUVALETİNDE GİZLİ DOĞUM

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; annesi R.H. eşliğinde Erdemli Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen H.E.Y., muayene için beklediği sırada tuvalete girdi. İddiaya göre tuvalette kendi imkanlarıyla doğum yapan genç kız, bebeğin göbek kordonunu kestikten sonra yeni doğan kız çocuğunu çöp kutusuna bırakarak hasta yatağına geri döndü. Yaklaşık yarım saat sonra tuvaleti temizlemek için içeri giren görevli, çöp kutusundaki bebeği fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Hemen müdahale edilen bebek, yenidoğan servisine alınarak kuvözde tedavi altına alındı.

KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Olayın polise bildirilmesinin ardından hastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde annesinin desteğiyle yürüyen H.E.Y.'nin bir süre yere çömeldiği, ardından tuvalete girdiği tespit edildi.

KUZENLE İLİŞKİ İDDİASI

İki gün boyunca polis gözetiminde hastanede tedavi gören H.E.Y., alınan ilk ifadesinde korku ve panik yaşadığı için bebeği çöpe bıraktığını belirtti. 16 yaşındaki çocuğun, hamileliğin kuzeniyle yaşadığı ilişki sonucu meydana geldiğini beyan etmesi üzerine bu yönde de kapsamlı bir adli inceleme başlatıldı.

ANNE SERBEST, 16 YAŞINDAKİ H.E.Y. TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.E.Y. ve annesi R.H., savcılık talimatıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 yaşındaki H.E.Y., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi R.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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