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İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi
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İstanbul Fatih'te polis ekipleri, Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde alkol tüketen kişileri dron üzerinden uyardı. Havadan yapılan anonsta, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" ifadeleri kullanıldı. Polisin dronlu denetimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekipleri, kamusal alanda alkol tüketen kişilere yönelik dikkat çeken bir uygulama gerçekleştirdi.

Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde alkol tükettiği belirtilen kişiler, bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından dron aracılığıyla uyarıldı.

"BU BÖLGEDE ALKOL İÇMEK YASAKTIR"

Polis dronu üzerinden yapılan anonsta, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır" ifadelerine yer verildi.

"DERHAL BU BÖLGEDEN AYRILIN"

Anonsun devamında alkol tüketen kişilere bulundukları noktadan ayrılmaları yönünde uyarı yapıldı. Polis, "Derhal bu bölgeden ayrılın" ifadelerini kullandı.

Fatih'teki uygulamayla birlikte polis ekiplerinin denetim ve uyarılarda dron teknolojisinden yararlanması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Eski Film sahneleri gerçek oluyor. Sadece Alkol için mi yoksa her attığımız adımı kontrol edecekmi?

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