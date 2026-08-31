8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti

30 Ağustos 2026'da Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden ve toplam 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin kalkıştan kısa bir süre sonra alabora olmasıyla yaşanan faciada tablo netleşiyor. Ekiplerin yoğun çabasıyla 241 kişi sağ olarak denizden çıkarılırken, maalesef 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp durumdaki 18 yolcuyu arama çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. Yaşanan büyük trajedinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

KAPTAN VE 7 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Facianın nedenlerine ilişkin yürütülen adli süreç de hız kazandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazanın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında geminin kaptanı ve beraberindeki 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı.

SOSYAL MEDYAYI KAPATTILAR, BİLET SATIŞINI DURDURMADILAR

Tüm gözlerin çevrildiği operatör şirket Filo Denizcilik'in kazanın ardındaki hamleleri ise yeni bir skandal yarattı. Olay günü resmi Instagram hesabından bir kriz masası oluşturulduğunu duyuran şirket, facianın ertesi günü bu sosyal medya hesabını tamamen erişime kapattı.

Ancak sosyal medyada kepenk indiren şirketin, resmi internet sitesinde hiçbir şey olmamış gibi faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Facianın üzerinden henüz 24 saat bile geçmemişken, sitenin bilet ekranında 31 Ağustos saat 14.00 Girne-Taşucu seferinin 3 bin 125 TL'den satışta olduğu görüldü. Bununla birlikte 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 Eylül tarihlerini kapsayan gidiş-dönüş seferlerinin biletlerinin de aktif şekilde satılmaya devam etmesi tepkilere ve yeni soru işaretlerine neden oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN

Girne açıklarında feribotun alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk gün gerçekleştirilen çalışmalarda sekiz cansız bedene ulaşıldı, 18 kişi ise kayıp olarak aranıyordu.

Çalışmalar gece boyunca sürerken, yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan arama kurtarma çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.

BÖLGE HAVADAN TARANIYOR

Deniz yüzeyinde ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarına hava unsurları da destek veriyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla belirlenen bölgelerde tarama gerçekleştiriyor. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz şartları elverdiği sürece devam edeceğini bildirdi.

GEMİNİN BATIĞI 514 METREDE

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, batan geminin 514 metre derinlikte deniz tabanına oturduğunu ifade etti. Arıklı Türkiye'den bu derinlikte arama yapmak için tam donanımlı gemi ile dalgıçların bölgeye ulaşacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, kazanın nedenine ilişkin henüz kesinleşen bir bilgi olmadığını söyledi. Üstel, "Geminin neden bir anda su almaya başlayıp alabora olduğunu teknik ekipler araştırıyor. Bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattık. Neden gemi limandan 15-20 dakika ayrıldıktan sonra su almaya başladı. Esas nedeni nedir gemideki kara kutu ortaya çıkıp açıldıktan sonra net bilgilere ulaşmış olacağız." dedi.

KAZA NASIL YAŞANDI?

Filojet adlı yolcu gemisi, Girne Limanı'ndan 4 mil yani yaklaşık 7 kilometre açıkta su almaya başladı. Gemide 259'u yolcu ve sekizi mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Geminin cumartesi günü yola çıkacağı ancak seferin kötü hava şartları nedeniyle bir gün ertelendiği öğrenildi. Gemi su almaya başladıktan sonra alabora oldu, yolculardan bazıları canlarını kurtarmak için denize atladı. Bazıları ise alabora olan geminin deniz yüzeyindeki bölümünde kurtarılmayı bekledi. Kaptanın acil durum çağrısı üzerine hem Türkiye'den hem de KKTC'den kazanın yaşandığı bölgeye ekipler harekete geçti.

Kaynak: Haberler.com