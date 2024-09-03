Mehmet Güleryüz, 1948 doğumlu Türk ressam ve sanatçıdır. 1970 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul'da doğmuş ve sanat kariyerinin büyük bir kısmını burada sürdürmüştür. Mehmet Güleryüz'ün kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Mehmet Güleryüz'ün hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Mehmet Güleryüz kimdir? Mehmet Güleryüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Güleryüz öldü mü?

MEHMET GÜLERYÜZ KİMDİR?

Mehmet Güleryüz, 1938 yılında İstanbul'da doğdu. 1958 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi ve 1966 yılında birincilikle mezun oldu. Akademide okurken oyunculuk eğitimi de aldı, çeşitli 'oyuncu stüdyoları'nda ve önemli amatör tiyatrolarda yer aldı. 1963 yılında Asaf Çiğiltepe'nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

MEHMET GÜLERYÜZ'ÜN KARİYERİ HAKKINDA

Güleryüz, 1963 yılında çizimlerden oluşan ilk kişisel resim sergisini açtı. 1970-1975 yılları arasında Paris'te devlet bursuyla resim ve litografi alanında ileri eğitim aldı ve 1971 yılında Pont des Arts'ta ilk heykellerini ve performansını yarattı. Bu dönemde ayrıca Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan (1971), Galerie Luszpinski, Paris (1972), Galerie Philippe Demay, Paris (1974), Galerie Graffiti, Rouen (1974) ve Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan'da (1974) sergiler düzenledi. 1975-1980 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde ders verdi; 1980'de bu görevinden istifa etti ve 1984'e kadar New York'a yerleşti. Bu dönemdeki sergiler arasında Galerie Shlesinger – Boissanté, New York (1981), Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan (1980 ve 1984), Galerie 2016, Brüksel (1984 ve 1987) yer alır. 1985 yılında İstanbul'a dönen Güleryüz, Bilsak'ta kendi adını taşıyan bir atölyede sanat eğitimi verdi. Bu uygulama 2000 yılına kadar devam etti.

Güleryüz 1986 yılında " Kalın " adlı sanat dergisini yayınlamaya başladı ; 1988 yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Galeri Nev İstanbul tarafından düzenlenen ve Nan Freeman'ın yazdığı bir kitap eşliğinde 25. yıl retrospektifini açtı. Bunu 1990 yılında yine Galeri Nev tarafından düzenlenen Ankara Ulusal Resim ve Heykel Müzesi'ndeki bir sergi izledi.

1989-1992 yılları arasında Türkiye Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucu başkanlığını yürüten Güleryüz, 1990-1995 yılları arasında Votre Beauté dergisinde "Güleryüz'le Söyleşiler" başlıklı bir söyleşi köşesi yayınladı.

1991'de Ankara Sheraton Oteli'nin atriyumunda kalıcı kurulum için anıtsal 14 resimlik "Cross-Wind" döngüsünü gerçekleştirdi. Daha sonra 1992'de Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak görev yaptı - aynı yıl İstanbul'daki Polat Renaissance Oteli'nin lobisi için yedi resimlik bir seri gerçekleştirdi.

Güleryüz, 1995 yılında Bosna'ya 'Bosna İçin İnsanlık' girişimi kapsamında Bosna'yı ziyaret etti. 1998-2001 yılları arasında tiyatro eğitimini tekrar gözden geçirdi ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor adlı üç kişilik oyunda Pepino karakterini canlandırdı. Oyun daha sonra Duisburg ve Düsseldorf'ta turneye çıktı.

Güleryüz, 2000 yılında yeniden Türkiye Güzel Sanatlar Derneği Başkanlığına seçildi, 2001 yılında IAA Doğu Avrupa Başkanlığına seçildi, birleşmenin ardından Birleşik Avrupa Dönem Başkanlığı Başkan Yardımcılığına ve IAA Dünya Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Güleryüz, 40 yıllık çizim retrospektif sergisini 2003 yılında İstanbul Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi'nde gerçekleştirdi.

2003-2005 yılları arasında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Karma Sanatlar Ana Sanat Dalı'nda ders verdi. 1999 yılından bu yana özel sanat atölyesinde verdiği derslerin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi sertifika programında da ders verdi. Güleryüz, 2005 yılında IAA'nın Avrupa Genel Kurulu'nu düzenledi, ayrıca Pekin'de gerçekleştirilen 16. IAA Dünya Genel Kurulu'na ve 2. Pekin Bienali'ne IAA Dünya Yönetim Kurulu üyesi olarak katıldı.

2007 yılında İstanbul Yapı Kredi Kazım Taşkent Galeri'de " Buradan Oraya " retrospektif ve heykel sergisini ; 2008 yılında Ankara Galeri Nev'de " Elli Yıl Sanat " sergisini gerçekleştirdi ve bu sergiye Nan Freeman'ın ikinci kitabı eşlik etti. 50. Yıl retrospektif sergisi Ocak 2009'da İş Bankası'nın katkısıyla Kibele Sanat Galerisi'nde gerçekleşti ve bu sergiye Wendy Shaw'ın yazdığı bir kitap eşlik etti. 2009 yılında Mardin Çağdaş Sanat Bienali'ne ve 9. Uluslararası Şanghay Çağdaş Sanat Fuarı'na ve Contemporary İstanbul '09'a katıldı.

2010 yılında Galeri Merkur'de " Bile Bile " ve Arte İstanbul'da " Desen de " adlı 2 sergi gerçekleştirdi . İstanbul merkezli Açık Radyo'nun 10. yılı için yayınlanan " Açık Kitap " ın 150 özel edisyonunun kapağı Mehmet Güleryüz tarafından elle çizildi ve her kapakta farklı bir tasarım yer aldı. 2011 yılında Dubai, Hong Kong, Basel Scope, Marakeş Sanat Fuarı ve Contemporary İstanbul gibi uluslararası fuarlara katıldı. 2012 yılında Viennafair'e katıldı ve Contemporary İstanbul'da The Empire Project galerisiyle yer aldı. Ankara'daki M1886 Galeri'de Edge of the Line adlı kişisel sergisinde eski ve yeni kağıt ve tuval üzerine çizimlerden oluşan bir koleksiyon ile önemli bir heykel çalışması yer aldı. Uzun zamandır beklenen ve yepyeni çalışmalarından oluşan " Gözlerim Açık " adlı kişisel sergisi Mart 2013'te Empire Project'te gerçekleşti ve aynı yılın Kasım ayında Contemporary İstanbul'da büyük ilgi gördü. Güleryüz'ün iki yayının yazarıdır: İş Bankası Kültür Yayınları'nın 2004'te yayımladığı anı kitabı Güldüme Bakma ve sanat kuramı üzerine yayımlanan Resmi Geçit (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)

Ocak 2015'te İstanbul Modern Müzesi'nde eserlerinin büyük bir retrospektif sergisi gerçekleştirildi. Sergi rekor katılım aldı ve Türkiye'de 2015'in en önemli sanatsal etkinliklerinden biri olarak kabul edildi.

2016 yılında çizimlerinden bir seçki Hollanda'daki Pulchri Studios The Hauge galerisinde Anne Woodward küratörlüğünde düzenlenen ' Özgürlüğün Kafesleri ' adlı sergide sergilendi.

En son kişisel sergisi "Malgré / Rağmen", yepyeni çizimlerinden oluşan, Ocak 2017'de The Empire Project'te sergilendi.

2018 yılında Mumbai'deki Jehangir Sanat Galerisi ve Cemaat'te "Yolda" adlı 2 sergi gerçekleştirdi.

Mehmet Güleryüz'ün Paris'te yaptığı son yapıtlarından oluşan "De L'Intérieur" sergisi Paris'teki Galeri Cyril Guernieri'de gerçekleşti.

2019 yılında Paris'te Galeri Cyril Guernieri'de "Bahçe Şikayetleri" sergisi açıldı.

2020 yılında "Uçtan Uca" İstanbul'daki Saint Benoit Lisesi La Galeri'de, "Gizli Portreler ve Diğerleri" ise Galeri 11.17'de açıldı.

2021 yılında Bursa Nilüfer Sanat Nazım Hikmet Kültürevi'nde "Çizginin Durumu" sergisi açıldı.

Aralık 2021'de Mehmet Güleryüz'ün 2017-2021 Paris dönemi eserlerini içeren kitabı QNB Finansbank tarafından hazırlandı. 2022 yılında Paris'teki Galerie Cyril Guernieri'de "Quai aux Fleurs" sergisi açıldı. 2023 yılında "Mehmet Güleryüz 2013-2023" sergisi İstanbul Loft Sanat Galerisi'nde açıldı.

MEHMET GÜLERYÜZ'ÜN SERGİLERİ

1966 Alman Kültür Merkezi, İstanbul

1968 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul

1970 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul

1971 Galerie Therese Roussel, Perpignan

1972 Galerie Luszpinski, Paris

1974 Galerie Therese Roussel, Perpignan

1974 Galerie Philippe Demay, Paris

1974 Galerie Graffiti, Rouen

1975 Melda Kaptana Sanat Galerisi, İstanbul

1975 Galeri Baraz, İstanbul

1977 Akdeniz Sanat Galerisi, Ankara

1977 Stüdyo Tiyatrosu, Varşova

1978 Maçka Sanat Galerisi, İstanbul

1979 "Sedat Simavi Vakfı Ödülleri", Vakko Sanat Galerisi, Ankara

1980 Galerie Thérèse Roussel, Perpignan

1981 Maçka Sanat Galerisi, İstanbul

1982 Galeri Schlesinger-Boissante, New York

1983 Urart Sanat Galerisi, İstanbul

1984 Galerie Thérèse Roussel, Perpignan

1984 Galeri 2016, Brüksel

1985 Tanbay Sanat Galerisi, Ankara

1985 Teşvikiye Sanat Galerisi, İstanbul

1985 En Galeri, İstanbul

1986 Teşvikiye Sanat Galerisi, İstanbul

1986 Galeri Nev, Ankara

1987 Galeri 2016, Brüksel

1988 "Portreler", Galeri Nev, Ankara

1988 "5 Resim 1 Sergi", Galeri Nev, İstanbul

1988 "Sanat Dünyasında 25. Yıl, Retrospektif Sergi", Galeri Nev, AKM, İstanbul

1990 Galeri Nev, AKM, İstanbul

1990 Galeri Nev, Ankara

1991 "Karşı Rüzgar", Sheraton Oteli, Ankara

1992 Galeri Nev, Ankara

1992 "Çöp Masalları", Polat Rönasans Oteli, İstanbul

1993 Urart Sanat Galerisi, İstanbul ve Ankara

1994 "Desenler" (Desen) 1963-1994, Galeri Nev, Ankara

1996 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul

1997 "Bir Defter" (Defter), Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul

1998 Galeri Sanatçısı, AKM, İstanbul

1998 İstanbul Sanat Fuarı, Galeri Artist, İstanbul

1999 Galeri Sanatçısı, Resim ve Heykel Müzesi, Ankara

2000 "Bir Yıkımdan Arda Kalanlar", Teşvikiye Sanat Galerisi, İstanbul

2000 Axa-Oyak Sanat Galerisi, İstanbul

2000 "Bir Yıkımın İçinden", um:ag Sanat Galerisi, Ankara

2001 Galeri Artist, İstanbul

2002 Evin Sanat Galerisi, İstanbul

2002 Dirimart Kemer Country, İstanbul

2003 Nurol Sanat Galerisi, Ankara

2003 "Kırk Yıl Desen" Retrospektif, Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul

2004 Uğur Mumcu Vakfı Galerisi, Ankara

2004 "İnsan-Asker?" (İnsan-Asker?),Diyarbakır Sanat Galerisi, Diyarbakır

2004 "Erkekler", Galeri x-ist, İstanbul

2005 Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi, İstanbul

2005 Mine Sanat Galerisi, İstanbul

2006 "Çizgi Roman" (Resimli Roman), Art x-ist, İstanbul

2006 Agora Alışveriş Merkezi, İzmir

2006 Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi, İstanbul

2007 "İmkansıza Direnmek" (İmkansıza Direnmek), Güzelyalı Kültür Sanat Merkezi, İzmir

2007 Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi, İstanbul

2007 "Dipnot" (Dipnot), Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi, İstanbul

2007 Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, İzmir

2007 "Oradan Oraya" Retrospektif Heykel Sergisi, Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul

2008 "Saint Benoit'nın 225. Yıldönümü Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Sergisi", İSO Odakule Sanat Galerisi, İstanbul

2008 Kırmızı Ardıç Kuşu Sanat Galerisi, Alaçatı

2008 "Savaş ve İnsan" (Savaş ve İnsan), Kars Sanat Galerisi, Kars

2008 "Sanatta 50. Yıl" Retrospektifi, Galeri Nev, Ankara

2008 "Resepsiyon" (Resepsiyon), Galeri x-ist, İstanbul

2009 "50. Yıl Retrospektifi", İş Sanat Kültür Merkezi, Kibele Sanat Galerisi, İstanbul

2009 "Desenler" (Çizimler), Artisan Sanat Galerisi, İstanbul

2010 "Safra Bile" (Kasıtlı olarak) Galeri Merkür, İstanbul

2010 "Desen de…" ("Çizim de…"), Arte İstanbul, İstanbul

2012 "Çizginin Uçunda" (Çizginin Kenarında), M1886, Ankara

2013 "Göz Göre Göre" The Empire Project, İstanbul

2013- 2014 "Belki" (Belki), Nar Artiz Galeri, İzmir

2014 Art'14, "Çizimler" (Çizimler), The Empire Project, Londra

2015 "Ressam ve Resim" (Ressam ve Resim), Mehmet Güleryüz Retrospektifi, İstanbul Modern, İstanbul

2015 "…Ya da" ("…veya"), KAV Sanat Galerisi, Ankara

2016 The Empire Projesi, İstanbul

2017 "Rağmen" (Rağmen), The Empire Project, İstanbul

2018 "Yolda", Jehangir, Cemaat Galerisi, Mumbai

2018 "De L'Intérieur", Galeri Cyril Guernieri, Paris

2019 "Bahçe Şikayetleri", Galeri Cyril Guernieri, Paris

2020 "Uçtan Uca", La Galerie, Saint Benoit Lisesi, İstanbul

2020 "Gizli Portreler ve Diğerleri", Galeri 11.17, İstanbul

2021 "Çizginin Durumu", Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa

2022 "Quai aux Fleurs", Galerie Cyril Guernieri, Paris

2023 " Mehmet Güleryüz 2013-2023 ", Loft Art, İstanbul