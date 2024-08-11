Masterchef kim elendi? 11 Ağustos Masterchef'te bugün kim elendi? Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar elendi mi?

Masterchef kim elendi 11 Ağustos'ta? Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef'te elenen isim bugün belli oluyor. 11 Ağustos Masterchef'te eleme adayları arasında yer alan Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar arasından biri bu akşam elendi. İşte, Masterchef kim elendi? Detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ 11 AĞUSTOS?

Masterchef'te bu akşam sezonun ilk elenen yarışmacısı belli olacak. Bu haftaki yarışmalarda potaya giren 7 yarışmacı arasından bir yarışmacı bugün Masterchef'ten elenecek ve yarışmaya veda edecek.

Şu ana kadar belirlenen 7 eleme adayı arasından biri için bu akşam erken final olmuş olacak.

Masterchef'te son yapılan yarışmalar sonucunda potaya giren isimler Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar olmuştu. Bugünkü Masterchef yarışmasında jüri oyları sonucunda bir yarışmacı Masterchef'e veda edecek.

Masterchef bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Yarışma saat 00.15'te sona erecek. Masterchef'te bu akşam elenecek yarışmacının 11.45 ile 00.15 arası TV8 ekranlarında belli olması bekleniyor.

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef'te potaya giren 7 yarışmacıdan birisi bu akşam yarışmadan ayrılacak. Elenen yarışmacının kim olacağı ile ilgili ilk bilgileri haberimiz üzerinden ilerleyen saatlerde öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef'te bu hafta yapılan yarışmacılar sonucu 7 yarışmacı eleme adayı oldu. İşte Materchef'te eleme adaylarının isimleri:

Serhat

Deniz

Beyza

Muratcan

Çağlar

Ayşe

Nigar

Bu yarışmacılardan biri bu akşam Masterchef'e bu sezonki veda eden ilk isim olacak.

MASTERCHEF ELENEN İLK YARIŞMACI BU AKŞAM BELLİ OLACAK

2024 sezonu Masterchef'in de heyecan dorukta. Bu akşam TV8 ekranlarında yarışmaya veda eden ilk isim belli oluyor. Masterchef'te elenen ilk isim belli olur olmaz haberimizde güncel bilgilerle son dakika olarak elenen yarışmacı bilgisi paylaşılacaktır.

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENECEK 11 AĞUSTOS?

Masterchef'te elenebilecek 7 yarışmacı var. Gelin şimdi eleme adaylarını tanıyalım:

MASTERCHEF SERHAT ELENDİ Mİ, KİMDİR?

Masterchef 2024 yarışmacılarından Serhat 28 yaşındadır. Soyadı Gül olan Serhat, aslen Bartınlıdır. Bolu Mengen Aşçılık mezunudur. 2013'te mezun olduktan sonra sonra mesleğe başladı. Masterchef Serhat bu akşamki yarışmada eleme adayları arasında yer alıyor.

MASTERCHEF DENİZ ELENDİ Mİ, KİMDİR?

Deniz Yılmaz, İstanbul'dan katıldığı MasterChef 2024 yarışmasında profesyonel aşçılık becerileriyle öne çıkıyor. Uzun yıllar gastronomi dünyasında tecrübe kazanan Deniz, çeşitli mutfaklarda çalıştı. Ayrıca denizcilik alanında da yetenekli olan Deniz Yılmaz, kaptanlık yapma yeteneğiyle biliniyor. Masterchef Deniz bu akşamki yarışmada eleme adayları arasında yer alıyor.

MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ, KİMDİR?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Beyza Aydın, yeteneği ve kendine olan güveni ile dikkat çekiyor. Aslen Konyalı olan Beyza, 23 yaşında ve yarışmaya Fransa'dan katılıyor. Yemek yapma konusundaki becerileriyle jüri üyelerinin ve izleyicilerin beğenisini kazanan Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek kendine olan güvenini göstermiştir. Masterchef Beyza bu akşamki yarışmada eleme adayları arasında yer alıyor.

MASTERCHEF MURATCAN ELENDİ Mİ, KİMDİR?

1997 doğumlu olan Muratcan, 27 yaşındadır. Sekiz yıldır mutfakta aktif olarak çalışıyor ve gastronomi alanında yüksek lisans yaptı. Yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla tanınıyor. Masterchef Muratcan bu akşamki yarışmada eleme adayları arasında yer alıyor.

MASTERCHEF ÇAĞLAR ELENDİ Mİ, KİMDİR?

İstanbul'dan yarışmaya katılan Çağlar Azır, Bozcaadalıdır. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Girit göçmenidir. Mimarlık ve eğitim koçluğu yapan Çağlar, dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldıktan sonra sevdiği işi yapmak için mutfağa geri dönmüştür. Masterchef Çağlar bu akşamki yarışmada eleme adayları arasında yer alıyor.

MASTERCHEF AYŞE ELENDİ Mİ, KİMDİR?

26 yaşındaki Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılıyor. Aile yemeklerini hazırlama konusunda deneyimli olan Ayşe, şeflerden öğrenmek ve kendini geliştirmek için yarışmada yer almaktadır. Masterchef Ayşe bu akşamki yarışmada eleme adayları arasında yer alıyor.

MASTERCHEF NİGAR ELENDİ Mİ, KİMDİR?

Ankara'dan katılan 50 yaşındaki Nigar, 2 çocuk annesi ve 11 yıldır butik pastacılık yapıyor. Mesleğinde belirli bir yere geldiğini düşünüyor ve kendine zaman ayırmak için yarışmaya katıldı. Masterchef Nigar bu akşamki yarışmada eleme adayları arasında yer alıyor.