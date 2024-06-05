Marmaris'te denize girilecek yerler nereler? İşte en güzel 10 plaj!

Marmaris, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda birbirinden lezzetli yemekler sunan restoranları ve eğlence mekanlarıyla da ünlüdür. Marmaris'te denize girilecek yerleri keşfetmeye hazır olun ve bu eşsiz tatil cennetinin tadını çıkarın. İşte Marmaris'teki en güzel plajlara dair detaylar…

MARMARİS'TE DENİZE NEREDE GİRİLİR?

Marmaris'te denize girmek için birçok güzel koy ve plaj bulunuyor. İşte Marmaris'teki bazı popüler koylar ve plajlar:

Marmaris Merkez Halk Plajı (Uzunyalı Plajı) : Marmaris merkezinde yer alan bu plaj, kolay ulaşımı ve güzel manzarasıyla tercih ediliyor. Marmaris şehir merkezinden Halk Plajı'na araçla gitmek de çok kolaydır. Plaja giden yol boyunca tabelaları takip ederek kısa sürede ulaşabilirsiniz. Plaj yakınlarında otopark alanları bulunmaktadır.

İçmeler Plajı : Marmaris'e yakın olan İçmeler Plajı, temiz denizi ve kumlu sahiliyle ünlü. Marmaris şehir merkezinden İçmeler Plajı'na gitmenin en kolay ve ekonomik yolu dolmuşları (minibüsler) kullanmaktır. Marmaris'ten düzenli olarak kalkan dolmuşlar, yaklaşık 15-20 dakika içinde İçmeler'e ulaşır. Dolmuşlar genellikle sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar hizmet verir. Şehir merkezindeki dolmuş duraklarını veya otelinizin resepsiyonunu kullanarak dolmuş saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca özel veya kiralık araçla da varabilirsiniz.

Turunç Koyu ve Plajı : Tekneyle kolayca ulaşılabilen bu koy, sakin ve doğal bir atmosfere sahip. Marmaris'ten Turunç'a gitmek için kendi aracınızı kullanabilir veya araç da kiralayabilirsiniz. Yol boyunca muhteşem manzaralar eşliğinde yaklaşık 30-40 dakikalık bir yolculukla Turunç'a ulaşabilirsiniz. Marmaris'ten Turunç yönüne doğru D400 karayolunu takip edin ve İçmeler'i geçtikten sonra Turunç tabelalarını izleyin. Yol, dar ve virajlı olmasına rağmen oldukça keyifli ve manzaralıdır. Ek olarak toplu taşıma seçeneklerine de göz gezdirebilirsiniz.

Amos Koyu : Yine tekneyle gidilebilen Amos Koyu, berrak denizi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca araçla, dolmuşla ve diğer seçeneklerle de buraya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kumlubük Koyu ve Plajı : Kumlubük, sakinliği ve temiz deniziyle biliniyor. Araç kiralama ve toplu taşıma ile rahatlıkla buraya ulaşılabilir.

Çiftlik Koyu : Arabayla ulaşılabilen bu koy, huzurlu bir ortam sunuyor. Araç dışında, dolmuş veya tekne kiralayarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Söğüt Koyu Plajı : Söğüt Koyu, doğal güzellikleri ve sessizliğiyle tercih ediliyor. Özel araç, toplu taşıma ve tekneyle rahatlıkla bu plaja gidilebilir.

Dirsekbükü Koyu : Tekneyle gidilebilen bu koy, muhteşem manzarasıyla göz kamaştırıyor. Teknenin haricinde, araç kiralama, dolmuş veya otobüs gibi alternatiflerden herhangi biri tercih edilebilir.

Bozburun Halk Plajı : Bozburun'da yer alan bu plaj, sakin ve doğal bir ortam sunuyor. Özel aracı olmayanlar, toplu taşıma ve deniz ulaşımını da kullanabilir.

Sedir Adası ve Kleopatra Plajı : Tekneyle gidilebilen Sedir Adası, antik kalıntıları ve eşsiz plajıyla ünlü.

Marmaris'in güzelliklerini keşfetmek için bu plajları ziyaret edebilirsiniz!