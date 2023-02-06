Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Peki, Malatya deprem son durum! Malatya depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Malatya depremde ölen var mı?

Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması yoğun ilgi görüyor. Malatya'da yaşayan vatandaşlar yaşanan sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını merak etmeye başladı. Peki, Malatya deprem son durum! Malatya depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Malatya depremde ölen var mı? İşte detaylar haberimizde...

MALATYA'DA DEPREM SON DURUMU NE?

Malatya'da saat 05:06'da deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.8 olarak duyuruldu.

6 Şubat tarihinde deprem haberleri peş peşe geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremin büyüklüğü 7.4 olarak duyuruldu.6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki artçı yaşandı.

Malatya'da en büyüğü saat 18.45'te 5,1 büyüklüğünde olan deprem meydana geldi.

YIKILAN BİNALARDA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİYİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından hızla AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Oktay ve bakanlar, çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordine ediyor.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirildi.

"4. SEVİYE ALARM ORTAYA KOYDUK"

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz."