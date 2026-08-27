Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Ancak tarihi zaferin ardından yaşanan olaylar maçın önüne geçti.

Son düdükle birlikte Matteo Guendouzi ile Lyonlu futbolcular arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyürken, olayların saha dışında da devam ettiği ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maçın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, gerginliğin soyunma odalarına açılan tünelde de sürdüğünü gösterdi. Taraflar arasında tünel girişinde büyük bir arbede yaşanırken, çok sayıda futbolcu ve teknik heyet mensubunun olayların içerisinde kaldığı görüldü. Fenerbahçeli futbolcuların araya girerek gerginliğin daha fazla büyümesini engellemeye çalıştığı anlar görüntülere yansıdı.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Lyonlu futbolcular ile Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi arasında gerginlik çıktı. Maç boyunca rakip futbolcular ve tribünlerle gerilim yaşayan Guendouzi'nin son düdüğün ardından galibiyeti kutladığı sırada Lyon cephesiyle karşı karşıya geldiği belirtildi.

GUENDOUZI'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Görüntülerde Lyonlu bazı futbolcuların Guendouzi'nin üzerine yürüdüğü görülürken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet araya girdi. Yaşanan itişmelerin ardından taraflar soyunma odalarına yönelirken gerginlik burada da sona ermedi.

TÜNELDE DE ORTALIK KARIŞTI

Yeni ortaya çıkan görüntülerde olayların tünel bölümünde yeniden alevlendiği görüldü. Kalabalık grubun arasında itişmeler yaşanırken Fenerbahçeli ve Lyonlu isimlerin yeniden karşı karşıya geldiği anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan tribünden atlayan bir taraftarın da Guendouzi'ye doğru hamle yaptığı, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetin müdahale ederek kişiyi uzaklaştırdığı görüldü.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Saha içi ve tünelde yaşanan olayların gölgesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler böylece 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.