Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu

Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin ABD’de açılan davalarda, 18 milyar dolara kadar çıkabilecek tarihi bir uzlaşmaya vardı. Anlaşma, şirketin genç kullanıcıların platformlarda geçirdiği süreyi ve bazı özellikleri sınırlayan kapsamlı değişiklikler de öngörüyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK TUTAR

New York Times’ın haberine göre Meta, ABD’deki eyaletlerle yaptığı anlaşma kapsamında ilk aşamada yaklaşık 12 milyar dolar ödeyecek. Tutar, TikTok ve YouTube’un da benzer koşulları kabul etmesi halinde 17 milyar doları aşabilecek. Bunun, teknoloji şirketlerinin eyaletlere ödediği en yüksek tutarlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

META, YÜZDE 70'İNİ ÖDEYECEK

Wall Street Journal’ın haberine göre de uzlaşmanın toplam değeri 18 milyar dolar olarak hesaplanırken Meta, tutarın yüzde 70’ini ödeyecek. Kalan yüzde 30’a denk gelen yaklaşık 5.3 milyar dolarlık bölüm ise TikTok ve YouTube’un gençlere yönelik benzer kullanım sınırlarını kabul ederek eyaletlerle anlaşmasına bağlandı.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜNLÜK 2 SAAT SINIRLAMASI

Anlaşma, Meta’nın ürün tasarımında da önemli değişiklikler getiriyor. 18 yaş altı kullanıcılar için Instagram ve Facebook’ta varsayılan günlük iki saatlik kullanım sınırı uygulanacak. Gece yarısı ile 06.00 arasında erişimi engelleyen “gece modu” ile okul saatlerinde bildirimleri kapatan düzenlemeler devreye alınacak. Yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolleri güçlendirilirken güzellik filtreleri ve beğeni sayılarına ilişkin bazı özellikler de sınırlandırılacak.

ZUCKERBERG'İN İFADESİ ALINACAK

Financial Times’ın haberine göre ise Meta anlaşma kapsamında herhangi bir kusur kabul etmiyor ve uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı gerekiyor. Şirket, anlaşmaya bağlı yaklaşık 10 milyar dolarlık hukuki gider yazacağını bildirdi. Oakland’daki davada eyaletler Meta’dan yaklaşık 200 milyar dolar talep ediyordu. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de ifade vermesi bekleniyordu.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg

TİKTOK VE YOUTUBE YÜZDE 30'UNU ÖDEYECEK

Uzlaşmanın dikkat çeken yönlerinden biri, Meta’nın ödeyeceği tutarın bir bölümünün rakiplerinin atacağı adıma bağlanması. WSJ ve FT’ye göre yaklaşık 5.3 milyar dolarlık ek ödeme, TikTok ile YouTube’un da genç kullanıcılar için süre sınırı, yaş doğrulama ve benzeri güvenlik önlemlerini kabul ederek eyaletlerle anlaşması halinde devreye girecek.

SIRA TÜRKİYE'DE: YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Meta’nın ABD’de vardığı uzlaşma, çocukların sosyal medyadaki güvenliğini küresel ölçekte yeniden tartışmaya açtı. Türkiye’de de yeni koruma mekanizmaları 1 Kasım’da yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almak zorunda olacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklara ise ayrıştırılmış hizmet sunulacak. Ebeveyn kontrolü getirilecek.

Kaynak: Haberler.com