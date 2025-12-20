Haberler

Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? "Madonna'yı soyan Türk"

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşti. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ile iki isim hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Moda fotoğrafçılığında cesur tarzı ve ikonik portreleriyle tanınan Mert Alaş, dünyanın en büyük dergileri ve markaları için çekimler yaptı. Madonna ile gerçekleştirdiği çok konuşulan çekimler sayesinde kamuoyunda "Madonna'yı soyan Türk" olarak tanındı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yakalama kararı çıkardı.
  • Mert Alaş, 1971 doğumlu, Londra merkezli çalışan ve uluslararası moda dünyasında tanınan bir Türk fotoğrafçıdır.
  • Mert Alaş, Vogue, Gucci gibi prestijli dergi ve markalarla çalışmış ve Madonna, Lady Gaga gibi ünlüleri fotoğraflamıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor.

3 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak soruşturma kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

MERT ALAŞ KİMDİR?

Özellikle moda ve sanat dünyasında ismini duyuran Mert Alaş, uluslararası alanda en çok tanınan Türk fotoğrafçılardan biri olarak öne çıkıyor. Alaş, Hollywood yıldızları ve dünya çapındaki moda markalarıyla gerçekleştirdiği projelerle küresel bir kariyer inşa etti.

1971 yılında doğan Mert Alaş, fotoğrafçılık kariyerine İngiltere'de başladı. Londra merkezli çalışan Alaş, İngiliz fotoğrafçı Marcus Piggott ile kurduğu ortaklık sayesinde kısa sürede moda dünyasının aranan isimlerinden biri hâline geldi. "Mert & Marcus" imzası, özellikle 2000'li yıllardan itibaren prestijli moda dergilerinde dikkat çekti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DERGİLERİ VE MARKALARI İLE ÇALIŞTI

Alaş, kariyeri boyunca Vogue, Vanity Fair, Interview, W Magazine gibi dünyanın en saygın dergileri için çekimler yaptı. Aynı zamanda Gucci, Versace, Dior, Calvin Klein, Louis Vuitton gibi global moda markalarının kampanyalarında görev aldı.

"MADONNA'YI SOYAN TÜRK"

Fotoğrafçının objektifine poz veren isimler arasında Madonna, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Kate Moss, Gisele Bündchen, Miley Cyrus, Rihanna ve Kim Kardashian gibi dünya çapında ünlü yıldızlar yer aldı. Madonna ile yaptığı cesur ve sanatsal fotoğraf çekimleri, Alaş'ın adının geniş kitlelerce "Madonna'yı soyan Türk" olarak duyulmasını sağladı.

Mert Alaş, moda fotoğrafçılığında cesur kompozisyonları, güçlü ışık kullanımı ve ikonik portreleri ile tanınıyor. Çalışmaları, modern moda fotoğrafçılığının estetik anlayışını şekillendiren örnekler arasında gösteriliyor.

