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Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı

Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
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ABD Merkez Bankası'nın faizi değiştirmeyip 3,50-3,75 seviyesinde sabit tutmasının ardından satış baskısıyla altın fiyatları çakıldı. Karardan önce yükseliş eğiliminde olan ons altın yüzde 1 değer kaybetti. Gün içerisinde 6 bin 526 liraya kadar yükselen gram altın, yüzde 0,85 düşüşle 6 bin 386 lira seviyesine kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulması kararının oybirliğiyle alındığı belirtildi. 

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Kararın ardından altın fiyatlarında satış baskısı görüldü. Karar öncesi yaklaşık yüzde 1 primle 4 bin 382 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 1 değer kaybeden ons altın, 4 bin 289 dolar seviyesine kadar geriledi.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Yurt içinde gram altın da Fed'in faiz kararından nasibini aldı. Gün içerisinde 6 bin 526 liraya kadar yükselen gram altın, kararın ardından yüzde 0,85 düşüşle 6 bin 386 lira seviyesine kadar geriledi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Haberler.com
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