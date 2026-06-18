6 gollü düelloda kazanan İngiltere

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan takımları karşı karşıya geldi. ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 4-2'lik skorla kazandı.

GOL DÜELLOSUNDA ZAFER İNGİLİZLERİN

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 42. dakikada Harry Kane, 47. dakikada Jude Bellingham ve 85. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Hırvatistan'ın golleri 36. dakikada Martin Baturina ve 45+5'te Petar Musa'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi kazanan İngiltere, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Hırvatistan ise ilk maçında puan alamadı. İngiltere, grubun bir sonraki maçında Gana ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise Panama ile kozlarını paylaşacak.