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Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?
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3 gün süren gösterişli bir düğünle dünyaevine giren şarkıcı Dua Lipa ve oyuncu eşi Callum Turner, İtalya Amalfi Sahili'ndeki balayında paparazzilere yakalandı. Herkesin içinde, plajdaki halka açık duşun altında birbirlerini yıkarken görüntülenen ünlü çiftin o anları sosyal medyada bomba etkisi yaratırken, "Sizin eviniz yok mu?" yorumları havada uçuştu.

  • Dua Lipa ve Callum Turner, İtalya'nın Amalfi Sahili'ndeki balayında plaj duşunda birlikte duş aldı.
  • Çiftin plajdaki samimi anları paparazziler tarafından görüntülendi.
  • Sosyal medyada kullanıcılar, çiftin halka açık alandaki rahat tavırlarını eleştirdi.

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve aktör Callum Turner, günlerce konuşulan 3 günlük görkemli düğünlerinin ardından çıktıkları balayında da magazin gündeminin zirvesine yerleşti. İtalya'nın göz kamaştıran Amalfi Sahili’nde romantik bir balayı tatili yapan taze evliler, plajda sergiledikleri rahat tavırlarla sınırları zorladı.

BİRLİKTE DUŞ ALDILAR

Lüks sahil beldesinde denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, yüzdükten sonra herkesin gözü önünde plaj duşunun altına girdi. Birbirlerini yıkarken hayli samimi ve neşeli anlar yaşayan Dua Lipa ve Callum Turner’ın o romantik dakikaları, peşlerindeki paparazziler tarafından anbean görüntülendi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: EVİNİZ YOK MU?

Fotoğrafların dünya basınında yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta çalkalandı. İkilinin halka açık bir plajda sergilediği bu aşırı romantik ve rahat haller, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başlattı. Fotoğraf karelerini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, şaşkınlığını gizleyemeyerek "Sizin eviniz, otel odanız yok mu?" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

İşte o anlardan kareler; 

Kaynak: Haberler.com
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