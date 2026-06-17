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"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı

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Mersin'de iki polis memurunun, kimlik sormak için durdurdukları şahsın üzerini çıkarmaya zorladığı iddia edildi. O anlara ilişkin görüntülerde şahsın polislerin zorlamasıyla atletle kaldığı görülürken, polislerden birinin havaya ateş açtığı görüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, iki polis memurunun bir şüpheliye kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla paylaşılan videoya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Mersin’de kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir kişiyi kıyafetlerini çıkarmaya zorladığı iddia edilen iki polis memuru görüntüleri ortalığı karıştırdı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, durdurulan vatandaşın polislerin baskısıyla üstünü çıkarıp atletle kaldığı ve bu esnada memurlardan birinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "iki polis memurunun kimlik sormak için durdurdukları şüpheliyi kıyafetini çıkarmaya zorladığı" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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