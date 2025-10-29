Haberler

Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?
Güncelleme:
Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olacak Kuruluş Orhan'ın ne zaman izleyiciyle buluşacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen yapım, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Orhan Bey karakterine, başarılı performanslarıyla tanınan Mert Yazıcıoğlu hayat verecek. Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen'in oturduğu Kuruluş Orhan, hem görsel ihtişamı hem de derin anlatımıyla öne çıkıyor. Başrolde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizi, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da büyük yankı uyandırmaya hazırlanıyor. Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Orhan Bey, babası Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek amacıyla dokuz yıldır Bursa'yı kuşatma altına almıştır. Ancak şehir, güçlü tekfuru Saroz ve onun yenilmez komutanı Flavius sayesinde adeta çelikten bir sur gibi korunmaktadır. Tüm zorluklara rağmen Orhan Bey, nihayet Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak üzere harekete geçer.

Osman Bey, yaklaşan toydan çıkacak kararın Bursa'nın kaderini belirleyeceğini düşünür ve ordudaki tüm beyleri toplantıya çağırır. Ancak toyda, beylerin yeni bir komutanla kuşatmayı sürdürmek istemesi büyük yankı uyandırır. Bu taleple sarsılan Osman Bey'in vereceği yanıt merak konusuyken, Orhan Bey de Şahinşah'ın niyetini çözmeye çalışmaktadır.

Kargaşanın ortasında Orhan'a güç veren tek şey, sevdası Nilüfer Hatun'dur. Hem çocuklarıyla hem de dirayetiyle Orhan'a nefes olan Nilüfer Hatun, toyda hatunlar arasında yankı uyandıran sözleriyle dikkat çeker. Onun bu süreçteki duruşu, obada yeni dengelerin oluşmasına neden olur.

Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

Diğer yandan Alaeddin Bey, aklının sesini dinleyerek babasının karşısına çıkar ve eğer Orhan görevden alınacaksa komutanlık vazifesine kendisinin talip olduğunu açıklar. Osman Bey'in bu isteğe nasıl karşılık vereceği büyük merak konusudur.

Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

Malhun Hatun, soylarının devamı için Gonca Hatun'dan umudunu keser ve Didar Hatun'a, Alaeddin için uygun bir gelin adayı bulmasını söyler. Bu gelişmeyi öğrenen Gonca ve Alaeddin'in vereceği tepki, obada yeni bir fırtına koparacaktır.

Toy kararı çıkmadan görevini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un direncini kırmak için büyük bir plan hazırlar. Bu plan kapsamında Flavius'un kardeşini öldürür. Kardeşinin intikamı için ant içen Flavius, savaşın seyrini değiştirecek bir hamleye hazırlanır. Orhan'ın döktüğü kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtınanın habercisi olacaktır.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m2 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 100 m uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin m2 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 20 bin m2 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI

Kuruluş Orhan dizisini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

32 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 10 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Kuruluş Orhan CANLI izleme linki var mı ATV?

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
