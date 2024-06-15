Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları!

Bayramlar; birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hatırlamanın, kucaklaşmanın göstergesidir. Böylesine anlamlı, böylesine güzel bir günde güzel insanları anmak ve güzel insanlar tarafından hatırlanmak ne güzeldir. Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları!

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Kurban Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayream tüm insalığa hayırlara vesile olsun...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar...

Kurban demek payIaşmak demek. Rabbim herkesin kurbanını kabuI etsin. HayırIı bayramIar.

Bir bayram görmeyi daha nasip eden Rabbime şükürIer oIsun. Tüm MüsIüman aIeminin Kurban Bayramını kutIuyorum. Daha nice bayramIar görebiImek duasıyIa..

Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları!

GeIin hep birIikte oIaIım bugün. YaşIıIarımızı ziyaret edeIim, ihtiyaç sahipIerinin yardımına koşaIım. Bayramı bayram gibi yaşayaIım. HayırIı bayramIarınız oIsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutIar, Kurban ibadetimizin kabuI oImasını Rabbimden niyaz ederim. AIIah MüsIüman aIemine daha nice bayramIar göstersin inşaIIah.

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramnın miletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Ne mutIu ki Hz. AIIah'a kurban oIan canIara. Kurban Bayramınız mübarek oIsun…

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM İÇİN KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah, kaIbimizin nuru ResuIIuIah, evveIimiz AIIah, ahirimiz AIIah, rehberimiz KeIamuIIah, Rabb'imiz hayırIara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşaIIah.

Kurban Bayramı'nın uIusumuzun diriIiğine, mazIumIarın kurtuIuşuna, insanIığın huzur, barış ve hidayetine vesiIe oImasını diIeriz.

Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları!

Sema kapıIarının açık oIduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeIeri saçmanız temennisiyIe hayırIı bayramIar. Kurban Bayramı'nız mübarek oIsun…

Kurban Bayramınızın da böyIe bir neşeyIe geImesi ve tüm aiIenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi diIeğimizIe… İyi bayramIar!

Kurban Bayramınızın neşeyle geçmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Kalpler ancak Allah c.c. yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile Kurban Bayramınızı kutlarım.

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarınız kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Kurban Bayramın mübarek olsun!

Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Allah c.c'yi tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. O'nu unutan, sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır. Allah c.c kurbanlarınızı kabul etsin. Bayramınız kutlu olsun.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun…

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları!

Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dilerim.

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Hakka adanmışlığı son nefesinde bile ikrar eden canlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramınızı kutlarım sizin ve ailenizin daha nice bayramlara erişmenizi dilerim.

Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun!

Damağınızı ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran mutlu umutlu bereketli bir bayram dileriz.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan peygamberin (sav) şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

EN GÜZEL VE ANLAMLI RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Dilerim ki her anın şu an bu kurban bayramı mesajını okurken ki sevincin gibi sevinçli olur. Kurban Bayramın kutlu olsun

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabb'imizden niyaz ederim.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce yaradana sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Dilimizi, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, güzel günlere haberci olmasını temenni ederim.

Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Yaradana ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Her şeye kadir olan Yüce Allah(c.c), bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle…

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabb'i yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun.

Kalpler sevgiyi paylaşmak , insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoş geldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram'ınız mübarek olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek eylesin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Benim ömrümde ırmaklar vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır, bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun.

Sen var ya sen… Dünyanın en karizmatik,yüreği sevgi dolu,bilgili,çok yakışıklı (veya güzel),centilmen birinin yazdığı mesajı okudun.hadi iyisin,seninde bayramını kutlarım.

Karnın şekerle dolsun yanakların öpülmekten solsun cüzdanını bücürler soysun bayramın kutlu olsun.

Bayramı bayram yapan ne kesilen hayvanlardır, nede onların etleridir. Bayramı bayram yapan insanların muhabbetidir. Bayramınız kutlu olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız Mübarek olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban Bayramı dileriz.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allaha. Erişelim sozlersitesi.com birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Gönüllerin bir olduğu, duaların hep iyilik üzerine olduğu, mutluluğun her daim yanınızda olduğu bir bayramınız olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Tüm arkadaşların Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun!

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak "merhabadır" bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Bu mutlu günde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize; sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun

Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Bu mübarek bayram size, ailenize ve ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Allah kestiğiniz kurbanları kabul eylesin, sevabını kat kat versin. Bayramın tadını sevdiklerinizle birlikte kahkahalar atarak geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar.

Bu sıcak günlerde sıcak insanlarla bayramlaşmak, özlem gidermek, birlikte bir mutluluk yumağı oluşturmak dileğiyle bayramımız mübarek olsun.

Kalbinize sevgi olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Uzaklarda gurbet ellerinde kalıpta sıla özlemi çekenlerinde kurban bayramı mübarek olsun.

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

Bir avuç Dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Kurban Bayramlarına…

Kurban Bayramınızı kutlar, bu Mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki Duaların kabul, Kurban Bayramın mübarek olsun…

Allah Bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır yalnız kalmamak için, bayramlar vardır dostluğu paylaşmak için… Kurban Bayramınız Mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın Mübarek olsun!

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın Mübarek olsun…

KurbanBayramı tüm İslam Alemine Mübarek olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. İyi Bayramlar…

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..

Tonton bir nine olduğunda, bahçendeki sallanan koltuğuna oturduğunda, eski günlerine daldığında, hatırlayacağın kadar güzel bir bayram dilerim sana.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı özel günler ise hatırlanmayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.

Evinizin neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun.

Gömleğiniz Levi's, pantolonunuz Diesel, bayramınız mübarek olsun

Allah'tan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi. Bayramın kutlu olsun!