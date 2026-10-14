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Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

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Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
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Suudi Arabistan'ın doğusundaki Zahran kentinde, petrol devi Saudi Aramco'ya ait idari bina füze saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonucu binada yangın çıkarken üst katlarda hasar meydana geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Bölgedeki Husi saldırıları nedeniyle gerilim tırmanırken, Aramco'nun petrol üretimi ve ihracatında herhangi bir aksama yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı.

  • Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde Saudi Aramco'ya ait bir idari bina saldırıya uğradı ve binada yangın çıktı.
  • Reuters'a göre binaya balistik füze isabet etti ve yapının üst üç katı hasar gördü.
  • Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Zahran kentinde, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Saudi Aramco'ya ait idari bina saldırının hedefi oldu. Binada yangın çıkarken Reuters, balistik füzenin isabet ettiği yapının üst üç katında hasar oluştuğunu bildirdi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Olay, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı dönemde meydana geldi.

PETROL DEVİNİN BİNASI HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, 13 Ekim Salı akşamı ülkenin doğusundaki Zahran kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait idari binalardan birinin hedef alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından binada sınırlı çapta yangın çıktığı, ekiplerin olay yerine müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi. Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

REUTERS: FÜZE BİNANIN ÜST ÜÇ KATINA ZARAR VERDİ

Reuters'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Aramco'nun Zahran'daki merkez yerleşkesinde bulunan bir ofis binasına balistik füze isabet etti.

Saldırıda binanın üst üç katının zarar gördüğü aktarılırken, tesis çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Söz konusu yerleşkede Aramco'nun petrol sahaları, boru hatları, rafinerileri ve ihracat terminallerini kapsayan operasyonlarının yönetiminde önemli rol oynayan bir merkez de bulunuyor.

HUSİ FÜZELERİNE KARŞI HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, aynı saatlerde Husiler tarafından Zahran'a yönlendirilen bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, önlenen füzenin parçalarının Zahran'daki bir yerleşim bölgesine düştüğünü belirtti.

Yetkililer ayrıca Riyad'ın kuzeyinde üç insansız hava aracının ve El-Ahsa bölgesine yönelen başka bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Ancak Aramco binasına isabet ettiği bildirilen füzenin, koalisyonun düşürüldüğünü açıkladığı füzeyle aynı mühimmat olup olmadığı netlik kazanmadı.

RİYAD'DA 4 KİŞİ YARALANDI

Bölgedeki saldırılar yalnızca Aramco tesisleriyle sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad'da hava savunma sistemlerince engellenen iki Husi füzesine ait parçaların yerleşim alanlarına düştüğünü açıkladı. Olayda iki kadın, bir erkek ve bir çocuk olmak üzere dört kişinin yaralandığı, 15 konutta ise hasar meydana geldiği bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE HUSİLER ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Associated Press'in aktardığına göre saldırı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in başkenti Sana'daki Husi hedeflerine düzenlediği hava operasyonlarıyla aynı döneme denk geldi.

Husiler, Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarına karşılık vereceklerini açıklarken Aramco'nun Zahran'daki merkezi daha önce tehdit edilen noktalar arasında yer almıştı.

Suudi Arabistan yönetimi ise ülkenin güvenliğini ve Kızıldeniz'deki deniz ulaşımını tehdit eden saldırılara karşı önlem alacağını duyurdu.

PETROL ÜRETİMİ ETKİLENDİ Mİ?

Saldırının Aramco'nun idari binasında hasara yol açtığı bildirilirken şirketin petrol üretiminde veya ihracatında kesinti yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Bölgedeki gelişmeler, enerji tesislerinin güvenliği ve petrol sevkiyatında kullanılan stratejik güzergâhlar açısından yakından takip ediliyor.

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısiracarslan35:

İsrail için savaşanlar bizden değildir

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

Filistin'de katledilen binlerce bebek ve çocuk için umrumda bile değil diyen kral prens keyfin nasıl.!?

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

suudi Arabistan Amerika üzerinden İsrail'e verdiği desteğin cezasını çekiyor ve çekecektir, merak etmesinler yakında Amerika oraya da özgürlük getirecektir… Ha ha ha

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