Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

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Ankara’da Azerbaycan Büyükelçiliği, İstanbul’da ise Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, Aliyev yönetiminin okullardaki başörtüsü kısıtlamalarına karşı “Hicab, Allah’ın Emridir; Yasaklanamaz!” sloganıyla protesto eylemleri gerçekleştirdi.

ANKARA VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI EYLEM

Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik kısıtlamalara tepki gösteren vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'da bir araya geldi. Azerbaycan'ın diplomatik temsilcilikleri önünde düzenlenen eylemlerde, başörtüsünün dini bir gereklilik olduğu vurgulanarak uygulamaya son verilmesi çağrısı yapıldı.

“HİCAB, ALLAH’IN EMRİDİR; YASAKLANAMAZ!”

Protestoların sloganı “Hicab, Allah’ın Emridir; Yasaklanamaz!” oldu. Eylemlerde, başörtülü öğrencilerin eğitim haklarının kısıtlanmaması gerektiği dile getirilirken, Azerbaycan yönetimine yönelik tepkiler öne çıktı.

Öte yandan İstanbul’da Azerbaycan Başkonsolosluğu önündeki protestolar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkonsolosluğun girişi emniyet araçlarıyla kapatıldı.

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