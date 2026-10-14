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Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

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Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz! Haber Videosunu İzle
Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
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Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik kısıtlamalar, Türkiye'de protestolarla karşılandı. Ankara ve İstanbul'da diplomatik temsilciliklerin önünde bir araya gelen binlerce kişi, “Hicab, Allah’ın Emridir; Yasaklanamaz!” sloganıyla Aliyev yönetimine tepki göstererek uygulamanın sona erdirilmesini istedi.

Ankara’da Azerbaycan Büyükelçiliği, İstanbul’da ise Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, Aliyev yönetiminin okullardaki başörtüsü kısıtlamalarına karşı “Hicab, Allah’ın Emridir; Yasaklanamaz!” sloganıyla protesto eylemleri gerçekleştirdi.

ANKARA VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI EYLEM

Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik kısıtlamalara tepki gösteren vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'da bir araya geldi. Azerbaycan'ın diplomatik temsilcilikleri önünde düzenlenen eylemlerde, başörtüsünün dini bir gereklilik olduğu vurgulanarak uygulamaya son verilmesi çağrısı yapıldı.

“HİCAB, ALLAH’IN EMRİDİR; YASAKLANAMAZ!”

Protestoların sloganı “Hicab, Allah’ın Emridir; Yasaklanamaz!” oldu. Eylemlerde, başörtülü öğrencilerin eğitim haklarının kısıtlanmaması gerektiği dile getirilirken, Azerbaycan yönetimine yönelik tepkiler öne çıktı.

Öte yandan İstanbul’da Azerbaycan Başkonsolosluğu önündeki protestolar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkonsolosluğun girişi emniyet araçlarıyla kapatıldı.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Aliyev siyonistlerin kuklası haline gelmiştir

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Haber YorumlarıFeyzan Kara:

Size ne oluyor, yobazlar...

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