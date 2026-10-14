Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

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Rocky ve Rambo filmleriyle tanınan Sylvester Stallone, kızı Sophia’nın yaklaşan düğünü nedeniyle çalışmaya devam ettiğini söyledi. 80 yaşındaki oyuncu, katıldığı televizyon programında düğün masraflarıyla ilgili soruya verdiği yanıtla stüdyodakileri güldürdü.

“CİDDİYİM, EMEKLİ OLAMIYORUM”

Düğün için ne kadar harcayacağı sorulan Stallone, “Söylemesi neredeyse utanç verici ama emekli olamıyorum” dedi. Seyircilerin gülmesi üzerine oyuncu, “Ciddiyim” diyerek sözlerini yineledi.

Sophia Stallone, ağustos ayında Michael Sheehan ile nişanlandığını duyurmuştu. Müstakbel damadından övgüyle bahseden Stallone, Sheehan’ın evlilik teklifinden önce kendisinden onay istediğini de anlattı.